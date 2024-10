Bandecchi al Cilea, Ripepi: ‘Rheggio resterà catturata dalla forza delle nostre idee’

Manca poco ormai all’evento che vedrà sul palco del Teatro Cilea il sindaco di Terni Stefano Bandecchi, in città per presentare il progetto del suo movimento, Alternativa Popolare, e allo stesso tempo abbracciare il percorso politico del consigliere reggino Massimo Ripepi.

Ripepi stasera sarà ospite con il consigliere Saverio Pazzano della trasmissione Live Break, in diretta alle ore 19:45 sui canali di CityNow. In collegamento telefonico il vulcanico sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

Ai nostri microfoni Ripepi racconta l’inizio dell’amicizia e della collaborazione con Stefano Bandecchi:

“Ho conosciuto Bandecchi per la tormentata vicenda della Reggina, quando gli telefonai personalmente per capire se fosse intenzionato a rilevare la società e egli si rese assolutamente disponibile a fare questo passo importante per salvare la squadra, mettendo sul piatto la forza della sua dimensione imprenditoriale ed economica. L’evoluzione di quella storia è stata purtroppo diversa con l’assegnazione ad un’altra compagine, ma quelle telefonate sono state preziose per farmi percepire l’energia e l’intensità con cui questo grande imprenditore si dedica ad ogni suo progetto”.

Spiega Ripepi:

“Parlando con Bandecchi siamo presto arrivati alla comune determinazione di sposare con vicendevole entusiasmo i nostri programmi politici, lui la nostra Rivoluzione Rheggio 743 ac e noi la sua Alternativa Popolare, che hanno molti tratti in comune. Il tempo ci ha detto e mestamente ribadito che quella di Falcomatà sia stata la più scadente amministrazione comunale mai vista a Reggio Calabria, non solo per la conclamata incapacita’ di dare risposte alla cittadinanza ma anche per la quasi perversa attitudine di riuscire addirittura a peggiorare anno dopo anno la sua pessima azione di governo, fino ai recenti squallidi teatrini con la propria parte politica. Sono stato fra coloro che hanno firmato la mozione di sfiducia a Falcomatà, perché ritengo che la misura di decenza sia stata superata da tempo. Spero che ci siano quattro veri obiettori di coscienza del PD che pongano fine a questo stillicidio decennale, in cui la Giunta Falcomatà’ non ha avuto la capacità di realizzare le cose che andavano fatte, piccole o grandi che fossero, riducendo una della più belle città d’Italia in uno stato deprimente, ove risuona l’eco sinistro di tanti annunci roboanti a cui non è mai seguito nulla di buono”.

La situazione politica a Reggio

Prosegue il consigliere sulla situazione politica in riva allo Stretto:

“Nel contesto politico attuale, non è minimamente pensabile che né i partiti della destra e neanche quelli della sinistra possano costituire una scelta salvifica per la nostra città, perché entrambi gli schieramenti rispondono inesorabilmente alle strategie romane, che neanche minimamente considerano Reggio Calabria prioritaria nei loro disegni politici. Consegnare la città nelle mani della destra o della sinistra, significherebbe lasciarla ancora una volta in balia di strategie di partito del tutto limitanti per una città metropolitana che invece merita di essere finalmente centrale in un progetto politico serio e strutturato, come quello portato avanti con determinazione e amore per il territorio da Rivoluzione Rheggio e da Alternativa Popolare”.

Continua Ripepi:

“Bandecchi è una persona vera, che sprigiona carica umana, entusiasmo, determinazione, credibilità, tutte doti che sentiamo anche nostre e sono certo che saprà trasmettere in pieno queste suo slancio alla gente di Rheggio, che resterà sicuramente catturata dalla forza delle idee e dei contenuti del nostro comune progetto politico. Ma i protagonisti unici della rivoluzione del BENE che cambierà veramente la nostra Rheggio sono i rheggini coraggiosi, liberi e forti che con perseveranza ed amore sapranno vincere l’interesse personale a favore della visione e dell’interesse pubblico. Uniti vinceremo la battaglia e Golia sarà distrutto dal coraggioso e verace Davide”.

Infine l’appello di Rivoluzione Rheggio 743 ac che il consigliere Ripepi lancia ai suoi concittadini:

“A tutti i Rheggini coraggiosi, liberi e forti che, in questo momento di grave abbandono e di altrettanto grave decadimento etico, sociale e politico della nostra amata e martoriata Rheggio, sentono il bisogno e la responsabilità civica d’intervenire per salvare la gloriosa Rheggio 743 ac dai traditori e dai “venduti” che sino ad oggi ne hanno fatto mercimonio per il loro interesse personale. Vi aspetto al Teatro Cilea sabato 20 gennaio ore 17!”.