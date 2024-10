Bandecchi a Reggio, l’incontro al Cilea. Ripepi: ‘Un evento che cambierà il destino della città’

Sarà un incontro sicuramente partecipato che incuriosirà tutti i reggini. Non solo per quanto successo negli ultimi tempi e per le polemiche che hanno interessato la tifoseria amaranto ma anche e soprattutto per l’interesse mediatico che ruota attorno alla sua figura.

Stefano Bandecchi sbarcherà a Reggio Calabria il 20 gennaio ed incontrerà i reggini al teatro comunale ‘Francesco Cilea‘ sabato 20 gennaio alle ore 17:00.

Il sindaco di Terni sbarcherà in riva allo Stretto sabato 20 gennaio, per presentare il progetto di Alternativa Popolare e al contempo abbracciare la mission di Massimo Ripepi e i suoi ‘soldati’ per Reggio.