Bandecchi sbarca a Reggio e abbraccia il progetto di Ripepi

'Novità rivoluzionaria per Reggio Calabria. Bandecchi non scende in campo per il pareggio ma per vincere', le parole di Ripepi

Manca più di un mese all’arrivo di Stefano Bandecchi a Reggio Calabria, ma in città sale già la curiosità. Il sindaco di Terni sbarcherà in riva allo Stretto sabato 20 gennaio, per presentare il progetto di Alternativa Popolare e al contempo abbracciare la mission di Massimo Ripepi e i suoi ‘soldati’ per Reggio.

Ai microfoni di CityNow, Ripepi dichiara soddisfatto:

“E’ la rivoluzione del bene. Ringrazio già da ora Bandecchi, che ha deciso di sposare questo progetto per Reggio Calabria, città meravigliosa ma disastrata come non mai. Così come lui ha abbracciato il nostro progetto, lo stesso facciamo noi con Alternativa Popolare, partito nazionale che fa capo a Bandecchi. Si tratta di uno stravolgimento delle regole tradizionali della politica. Stavolta, saranno i partiti nazionali ad essere al servizio dei progetti territoriali come il nostro. Bandecchi mi ha assicurato che verrà spesso a Reggio Calabria, vuole bene alla città e sarà costantemente al nostro fianco. Una settimana dopo l’evento di Reggio Calabria, quindi il 27 gennaio, a Terni si terrà il congresso nazionale di Alternativa Popolare dove sono attese migliaia di persone. Un dato che fa capire ancora una volta come si tratti di un imprenditore e politico ambizioso, che non scende in campo per pareggiare ma per vincere”, le parole di Ripepi.

La visita di Bandecchi a Reggio Calabria, oltre che per i temi politici già anticipati da Ripepi, non può che interessare per altre due vicende decisamente sentite e calde in città in questi mesi, ovvero Reggina e Università per Stranieri Dante Alighieri.

Nel primo caso, il sindaco di Terni avrebbe assicurato di non essere interessato almeno sino a quando ci sarà l’attuale società Lfa Reggio Calabria, riguardo l’ateneo reggino invece si attendono novità concrete a smuovere una situazione piuttosto preoccupante.