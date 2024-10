‘Bella, pulita e gentile’: la Reggio del 2020 secondo il sindaco Falcomatà

L’anno nuovo è appena arrivato e Reggio Calabria lo ha accolto nel migliore dei modi. I cittadini si sono riversati fra le vie del centro, affollando il corso Garibaldi ed accogliendo con entusiasmo la novità del Capodanno in piazza.

Nel primo giorno del 2020 non poteva mancare un commento del sindaco Falcomatà che, sulla sua pagina Facebook, scrive:

“Nello scrivere il post di inizio anno sono tanti gli argomenti che potrei scegliere, come ad esempio tracciare il percorso di un anno fatto di tante attività e di qualche risultato frutto del lavoro di questi anni. I parchi, le strutture sportive riaperte, gli arredi e i servizi mensa, gli asili nido, una significativa accelerata sulla bitumazione delle strade, il completamento della progettazione delle opere, la consegna di alcune e il divenire di altre”.

Il primo cittadino prosegue:

“Eppure sento l’esigenza di parlare di una tematica per cui il 2020 dovrà essere risolutivo: il conferimento dei rifiuti. La scelta della differenziata è stata molto contestata da una parte della popolazione non in regola con i tributi, che continua a conferire in strada. Per loro ho coniato il termine “lordazzi”, il video in cui sono stati immortalati continua a essere il più visto e ricercato di questa pagina ancora oggi. In molti continuano a dire che il sindaco non avrebbe mai dovuto chiamare lordazzi i suoi cittadini, come se il problema fosse questo.

In realtà voi sapete che di fatto, oggi, il nostro percorso di differenziata, segue una battuta di arresto soprattutto per le difficoltà del conferimento negli impianti regionali e quella scelta della differenziata è contestata anche da chi l’ha sempre fatta con convinzione. Non è la solita introduzione per girare la colpa su altri, ma per dirvi qual è la strada che stiamo seguendo. Qualcuno dice che bisogna tornare indietro e rivalutare la situazione a distanza di cinque anni, sistemandola, restituendo le apparenze, perché sarebbe il male minore.

Cosa cambierebbe? Avremmo comunque cassonetti stracolmi e straripanti sia al centro che in periferia.

Ma vedere un cassonetto pieno davanti al Castello Aragonese, davanti al Museo, alle scuole o a piazza Duomo ha un peso minore che non sull’uscio di casa? La percezione del bene comune non può essere diversa da quella del bene privato. Ma non solo: le nostre colline sono devastate. Li dove il sindaco ha mantenuto i cassonetti non attivando il porta a porta, la situazione è crollata, quei cassonetti hanno accolto i rifiuti di mezza città, che non paga i tributi”.

Il lungo commento del sindaco prosegue: