Reggio candidata a Capitale della Cultura: idee e proposte verso l’audizione a Roma. I prossimi passi

Decine di enti e associazioni in Sala Lampadari per avviare il tavolo tecnico su Reggio 2027. Andrea Ricciardi nominato Presidente onorario

Si è rivelata molto proficua la riunione di apertura del tavolo tecnico per Reggio Calabria Capitale Italiana della Cultura 2027, tenutasi nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” a Palazzo San Giorgio. Decine i referenti di enti e associazioni presenti all’incontro, convocato per confrontarsi e condividere idee e proposte da concretizzare in vista delle audizioni dei Comuni “finalisti” previste a Roma per fine febbraio. Diversi e interessanti gli spunti emersi da parte dei partecipanti, durante la quale il sindaco Giuseppe Falcomatà ha annunciato che il presidente onorario del Comitato dei Promotori della candidatura di Reggio Calabria sarà Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e già ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione.

Un progetto che mette al centro il dialogo tra popoli e culture

L’idea di fondo condivisa nel corso dell’incontro per il progetto “Reggio Calabria – Cuore del Mediterraneo” è quella di “raccontare”, con un breve video e con una performance più complessa, il grande patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico della città, ponendo però come elemento centrale le persone e la convivenza tra culture diverse, il dialogo tra i popoli e le politiche di pace. La presentazione alla Giuria di esperti indipendenti, incaricata di valutare le candidature, dovrà essere dinamica, quasi un’audizione-evento capace di narrare la storia di Reggio Calabria, ma con lo sguardo rivolto al futuro, comunicando simboli e suggestioni della città attraverso linguaggi e strumenti innovativi.

I contributi emersi nel corso della riunione hanno fornito gli spunti per individuare i luoghi in cui potenzialmente realizzare tutte le iniziative culturali progettate nell’ambito della proposta.

È in fase di redazione, inoltre, anche un vero e proprio Manifesto per Reggio Capitale Italiana della Cultura. Si punta così al coinvolgimento orizzontale, al protagonismo diffuso e all’apertura verso il mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo e della musica.

Prossimi passi del tavolo tecnico

Il lavoro del tavolo tecnico proseguirà nei prossimi giorni con una nuova riunione operativa, animata dal medesimo spirito costruttivo. L’Amministrazione comunale ribadisce che il percorso verso le audizioni finali resta aperto al contributo non solo di quanti hanno già partecipato alla fase iniziale di redazione del progetto, ma anche di coloro che, nell’ottica del coinvolgimento del tessuto sociale della città in una visione tanto suggestiva quanto ambiziosa, vorranno portare un ulteriore contributo di idee affinché quella di Reggio Calabria sia davvero la candidatura del Mediterraneo.