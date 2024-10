A Reggio l’evento per il ventennale della Scuola di musica ‘G. Verdi’

Si terrà domenica 22 settembre alle 18:00 il ventennale della Scuola di musica “G. Verdi” di Reggio Calabria presso l’Accademia Flautistica in Via Nazionale trav. Delfino (Gallico). L’evento fortemente voluto dal Direttore della scuola M° Sergio Romeo, ha l’obiettivo di celebrare una realtà che rappresenta un’eccellenza a livello culturale e territoriale.

Gli insegnanti che tengono i corsi di musica e canto sono laureati nei Conservatori musicali e vantano una consolidata esperienza didattica e concertistica. I diversi corsi strumentali, vocali e teorici abbracciano una fascia di età che va dai 5 anni in su compresi i corsi brevi per adulti. La scuola propone anche attività concertistica e serate varie per cerimonie sia in sala che in chiesa e vanta più di 100 esami conseguiti dai nostri allievi tra cui 7 lauree e 105 ammissioni presso il Conservatorio di Musica della nostra città, ha anche al suo attivo 30 concorsi nazionali vinti.

Nell’anno 2015 la Scuola riceve il prestigioso premio ANASSILAOS/SAN GIORGIO, nel 2019 l’ambito premio internazionale FIDARTE e nel 2020 il SAN GIORGINO D’ORO assegnato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria come segno di apprezzamento e gratitudine riconoscendo alla Scuola la pregevole attività didattica e concertistica svolta sul territorio reggino a favore della conoscenza della musica tra le giovani generazioni.

Nell’anno 2020 la Scuola di Musica viene riconosciuta Centro Autorizzato alla preparazione delle Certificazioni Internazionali di Musica stipulando la convenzione con la prestigiosa università di musica “London College of Music” Conservatorio di Londra, che permette agli allievi della scuola di conseguire le certificazioni internazionali di musica con esami nella nostra città.

In occasione del ventennale sono previste le esibizioni musicali e canore degli allievi e degli ex allievi della scuola che hanno iniziato il loro percorso durato diversi anni presso la Scuola di Musica Giuseppe Verdi per poi proseguirli al Conservatorio Cilea o in altri importanti Conservatori.

Nel corso delle esibizioni ci sarà la performance pittorica del Maestro Alessandro Allegra.

Per ulteriori informazioni contattare il Direttore della Scuola Verdi M° Sergio Romeo (3386214488).