Reggio, l’omaggio a Don Italo Calabrò nell’incontro con la Garante Russo

Di seguito il comunicato stampa dell’Associazione Culturale Anassilaos sull’evento in omaggio a Don Italo Calabrò in programma il 30 maggio alle 17.00.

“Don Italo Calabrò e la tutela verso gli ultimi. Prospettive future di riparazione” è il tema della conversazione che l’Avv. Giovanna Francesca Russo, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria, nonché docente in corsi di specializzazione e seminari per il conseguimento di master di II livello, autrice di pubblicazioni scientifiche e articoli specialistici su temi costituzionali e dei diritti umani, impegnata nel mondo cattolico e nel volontariato per la cura e tutela degli ultimi e degli emarginati, terrà giovedì 30 maggio 2024 alle ore 17,00 presso la Sala Guffre’ della Villetta de Nava di Reggio Calabria.

Il dialogo con la Garante avverrà nell’ambito degli incontri sul tema “La percezione del tempo” promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con la Biblioteca “Pietro De Nava” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

All’incontro porteranno i saluti la Dott.ssa daniela neri, Responsabile della Biblioteca Giuseppe de Nava e il Dott. Stefano Iorfida, Presidente Associazione Anassilaos.

Introdurrà il dott. Fabio Arichetta, responsabile centro studi anassilaos per la storia moderna e contemporanea