Reggio, arrivano 3,9 milioni di euro per progetti di inclusione nelle periferie

L’assessora Lucia Nucera: 'Risultato frutto di un’attenzione costante ai quartieri periferici e alle categorie vulnerabili. Il nostro Settore Welfare è ormai un modello in tutto il Sud'

Il Comune di Reggio Calabria ha ottenuto un finanziamento di quasi 3,9 milioni di euro risultando secondo nella graduatoria regionale dell’Avviso pubblico P.ART.E.C.I.P.O. – “Programmi Articolati e Coordinati in Periferie Organizzate” predisposto dal dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria con risorse a valere sul Programma Operativo FESR/FSE+ Calabria 2021-2027.

Il progetto “PERCORSI – Percorrere strade di inclusione”

Il progetto del Comune di Reggio Calabria, denominato “PERCORSI – Percorrere strade di inclusione” e finanziato con l’importo più alto tra quelli ammessi, ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e l’empowerment delle persone più vulnerabili nelle aree periferiche Arghillà e Ciccarello-Sbarre-Gebbione, che insieme ospitano circa il 35,86% della popolazione comunale.

Sei Work Package e interventi su 36 mesi

L’intervento si articola attraverso sei Work Package principali, ciascuno dedicato a un asse tematico specifico: gestione del progetto, accesso ai servizi, sostegno alle famiglie con minori, fornitura di beni primari attraverso una “Dote Familiare”, accompagnamento verso autonomia lavorativa e empowerment comunitario, nonché la costituzione di presidi fissi multidisciplinari.

L’approccio metodologico si basa sulla prossimità, sul lavoro di rete e sulla coprogettazione partecipata tra istituzioni pubbliche, Terzo Settore e beneficiari diretti. Gli interventi saranno realizzati da equipe professionali integrate, con attività distribuite su 36 mesi, finalizzate a migliorare la qualità della vita dei residenti, contrastare povertà educativa e materiale, prevenire l’esclusione scolastica e sociale, e promuovere l’autonomia personale e collettiva.

Laboratori, sportelli e rigenerazione urbana

Saranno attivati laboratori pedagogici, sportelli socioeducativi fissi, percorsi di orientamento professionale, interventi di rigenerazione urbana e azioni di supporto psicosociale, con particolare attenzione a minori, giovani NEET, donne sole, anziani, nuclei monoreddito e cittadini stranieri.

L’utilizzo di strumenti digitali, il recupero di spazi pubblici degradati e l’accompagnamento personalizzato completano l’offerta integrata del progetto.

Il partenariato e il ruolo del Comune

Il Comune di Reggio Calabria è capofila del partenariato con Consorzio Macramè e Cooperativa Sociale L’Arcangelo Michele, affiancati da una rete estesa di ETS, scuole, volontari e associazioni locali.

Le parole dell’assessora Lucia Nucera

«Si tratta di un’importante iniziativa – ha commentato l’assessora comunale al Welfare Lucia Nucera – che mira a costruire un modello replicabile di rigenerazione sociale e urbana, trasformando le periferie in luoghi di crescita inclusiva e partecipazione civica.

Il progetto conferma un’attenzione particolare alle periferie e alle categorie più fragili che è frutto di una precisa volontà politica portata avanti dall’Amministrazione Falcomatà in questi anni. È un risultato importante – ha concluso Nucera – che è stato raggiunto grazie al lavoro del Settore Welfare del Comune, un ufficio all’avanguardia ormai diventato un esempio per molti operatori di tutto il Sud Italia».