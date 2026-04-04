Reggio, cinquant’anni di storia e identità per il Cordon Bleu

Presente all'evento il sindaco f.f. Battaglia: 'Un anniversario che è la storia viva di una tradizione gastronomica diventata parte dell'identità reggina'

«Un anniversario che è la storia viva di una tradizione gastronomica diventata parte dell’identità reggina». Con queste parole, Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, ha celebrato i 50 anni del Cordon Bleu.

Alla ricorrenza erano presenti rappresentanti istituzionali, esponenti degli enti camerali e, soprattutto, la città: la stessa che da mezzo secolo il locale continua a deliziare con le sue straordinarie prelibatezze.

Per l’Amministrazione comunale, insieme al sindaco, c’erano l’assessore Paolo Brunetti e il consigliere Giovanni Latella, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni a una realtà imprenditoriale che ha saputo intrecciare qualità, passione e radicamento nel territorio.

«Non potevamo mancare a questo momento – ha evidenziato Battaglia – la nostra presenza vuole essere innanzitutto un abbraccio alla famiglia di Pino Lanza, un segno concreto dell’affetto che tutta la città nutre nei confronti di chi, da mezzo secolo, sceglie ogni giorno di rimanere qui, di raccontare Reggio attraverso i sapori e di arricchire la nostra comunità con la propria arte».

A suggellare la celebrazione, il sindaco ha consegnato all’imprenditore una targa ufficiale del Comune, con la dedica: «50 anni di attività, esempio di qualità, tradizione e gentilezza nel cuore della città. Un traguardo importante che testimonia il valore del lavoro e il legame con Reggio».