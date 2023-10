Reggio, sul lungomare Falcomatà fa tappa il 'Tour della Salute 2023' ASC

Fa tappa a Reggio Calabria il “Tour della Salute 2023”, l’evento itinerante di ASC Nazionale iniziato nel 2018, organizzato con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria, con lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di uno stile di vita sano ed equilibrato, nonché di divulgare l’importanza della prevenzione e del controllo della salute attraverso eventi ed incontri scientifico divulgativi.

Quest’anno il Tour, presentato lo scorso marzo presso la sede del Ministero della Salute, ha previsto una vasta copertura nazionale, organizzando 20 tappe con inizio il 15 aprile, tra le quali non poteva mancare la sede del Comitato sportivo calabrese per eccellenza. Il prossimo 7 ed 8 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, ASC Reggio Calabria ha programmato la tappa territoriale del progetto Nazionale prevedendo due giornate di fitness e prevenzione sul Lungomare di Reggio Calabria, in Via Marina Alta in prossimità di Piazza Indipendenza, dove verrà allestito un enorme villaggio dello sport e della salute dedicato alle persone dai 35 anni a +65 ed ai loro animali da compagnia.

Un importante roadshow gratuito promosso da ASC Attività Sportive Confederate, con il supporto non condizionato di EG STADA Group, dedicato alla prevenzione di alcune malattie croniche come il diabete e le malattie cardiovascolari, nonché alla prevenzione nell’ambito della psicologia attraverso uno “sportello di ascolto” gratuito con qualificati specialisti aderenti alla Federazione Italiana Psicologi, che si pone l’obiettivo di rispondere al notevole incremento di disturbi psicologici registrati nelle fasi pandemica e post-pandemica.

La manifestazione

Lo scopo della manifestazione è quello di sensibilizzare la popolazione ad un corretto stile di vita attraverso la prevenzione, il mangiar sano e lo sport, divulgare informazioni utili a prevenire i rischi legati alle malattie croniche attraverso materiale cartaceo/digitale e la compilazione di questionari di rischio. Tra le varie attività, l’evento offre degli screening gratuiti e consulti medici, di tipo cardiologico, dermatologico, nutrizionale e reumatologico, curati da qualificati esponenti delle principali

società scientifiche. Tra le grandi novità di quest’anno figura un apposito sportello, all’interno del quale opereranno dei medici veterinari, che forniranno consigli utili a riconoscere i fattori di rischio riguardanti i propri animali da affezione.

Tutte le fasi dell’evento saranno concentrate sulla promozione della salute in ogni suo aspetto, reso possibile dal Comitato Scientifico del Tour della Salute, che ogni anno stabilisce gli obiettivi scientifici, attivati in field dalle società scientifiche ADI (Associazione Dietetica e Nutrizione Clinica), ADOI (Associazione Dermatologi Veneorologi Ospedalieri Italiani), SIPREC (Società Italiana per la prevenzione Cardiovascolare), CreI (Collegio Reumatologi Italiani), FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari), SIOCMF (Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-facciale), Cenacolo Italiano di Audiovestibologia, FIP (Federazione Italiana Psicologi). L’evento gode del contributo incondizionato di EG STADA Group ed è supportato da Farmina Pet Foods, Nihon Kohden, Garaventa, Medico Pace e Marefarm.

Tutto pronto, quindi, per il Truck screening station con il proprio Truck Hospitality ed il grande Palco-ledwall, che accoglierà coloro che vorranno approfittare di una giornata di benessere, prevenzione e sport, con le molteplici attività motorie, sportive e aggregative che saranno proposte dagli istruttori altamente qualificati ed aderenti alla rete ASC. All’esito della manifestazione i partecipanti potranno condividere la propria esperienza sui social con l’hashtag #laprevenzionenonsiferma.

Afferma il Presidente ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini:

“ASC ha come scopo quello di promuovere lo sport ed il benessere sul territorio nazionale. Lo fa quotidianamente attraverso incontri di aggiornamento, consulenze, sport ed innumerevoli attività sia sportive che sociali. Sport e salute sono il giusto connubio per un corretto stile di vita ed è per questo che ASC ha deciso di promuovere, tra i tanti suoi eventi, anche quello del Tour della Salute. La presenza di un Comitato Tecnico Scientifico formato esclusivamente da medici di alto spessore garantisce il valore medico scientifico dell’iniziativa. Spero che la comunità risponda positivamente e collabori per la promozione della salute intesa come bene collettivo”.

Prenotazioni ed iscrizioni delle Associazioni affiliate ASC esclusivamente per lo svolgimento delle attività sportive entro e non oltre sabato 30 ore 10.00, presso la sede ASC Reggio Calabria sita in via Italo Alaimo n 27 (dietro gradinata stadio). Tutte le informazioni dell’evento “Tour della salute 2023” sulle pagine social “ASC Reggio

Calabria” e ASC Sport e sul sito wwww.iltourdellasalute.it.