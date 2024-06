Reggio, tutto pronto per il Motoraduno Interforze all'Arena 'Ciccio Franco'

Reggio Calabria pronta ad ospitare il Motoraduno Interforze che si svolgerà da venerdì 7 Giugno fino a domenica 9 Giugno presso l’Arena “Ciccio Franco” e che mostrerà agli appartenenti alle Forze dell’Ordine arrivati da tutta Italia, ma anche ai Reggini appassionati di moto che vorranno aderire, alcuni degli scenari che ormai hanno reso il nostro territorio una tappa obbligatoria per gli amanti del mototurismo.

Sono tantissimi gli appartenenti dei motoclub della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco pronti a mettersi letteralmente in moto, anche dall’estremo nord Italia, con destinazione la città dello Stretto, e le attese sono di vedere oltre 300 equipaggi viaggiare alla volta di Mongiana (tappa di

sabato) e Bagnara Calabra (tappa di domenica).

Il quartier generale quindi è stabilito nell’Arena del kilometro più bello d’Italia dove saranno presenti gli stand istituzionali delle varie forze dell’ordine e dove sarà possibile anche ammirare qualche mezzo a due ruote che ha segnato la storia non solo delle due ruote ma anche di alcuni lavori essenziali alla salvaguardia dei cittadini che hanno visto le due ruote come mezzo essenziale per poterlo garantire.

Afferma Antonio Campolo, referente territoriale della delegazione di Reggio Calabria del Moto Club Polizia di Stato:

“La bellezza di questo evento non è solo quella di potere mostrare ai nostri colleghi provenienti da tutta Italia dei percorsi talmente belli da mozzare il fiato, ma anche la possibilità, per chi non appartiene alle forze dell’ordine ma è di Reggio Calabria, di potere viaggiare con noi che, per la maggior parte, vediamo le motociclette non solo come una passione ma anche come un efficace mezzo per svolgere il nostro lavoro”.