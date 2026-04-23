Reggio, incidente sulla A2: code e disagi al traffico
Rallentamenti anche sull’altra carreggiata, dove sono finiti alcuni pezzi di auto
23 Aprile 2026 - 08:30 | di Redazione
Un incidente si è verificato sulla A2 del Mediterraneo, all’altezza di Gallico, in direzione nord. Il traffico sta già subendo rallentamenti, con code nel tratto interessato.
La guida resta delicata anche sull’altra carreggiata, dove sono finiti alcuni pezzi di auto.
Al momento si attende l’arrivo dei soccorsi e delle autorità competenti.
Traffico rallentato sulla A2
Si raccomanda massima prudenza a chi transita in zona. La situazione è in evoluzione e seguiranno aggiornamenti.
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