Reggio, all’ABARC la Masterclass di Arte Terapia – Dinamica Mentale Base

Un’esperienza formativa ed immersiva gratuita dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni pensata per esplorare il rapporto tra arte, consapevolezza e sviluppo personale

La Masterclass sarà condotta da Marco Ciscato, Counselor Dinamico Relazionale dell’Istituto Serblin di Vicenza; con il coordinamento di Roberta Cuzzola, prof.ssa di Principi e tecniche della Terapeutica Artistica in ABARC; e con l’introduzione di David Murolo, progettista culturale – progetto GenerAttivi.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Giovanile Comunale GenerAttivi in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, con il supporto del programma POC_rc_i.3.1.t -LARGO AI GIOVANI- promosso dal Settore Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria, propone un approccio che integra arte, musica, corpo e ascolto interiore; offrendo strumenti pratici per sviluppare creatività, equilibrio emotivo e consapevolezza personale.

Il 13 e 14 marzo 2026, dalle 9:30 alle 18:30 presso le Aule ABARC, si terrà la Masterclass di Arte Terapia – Dinamica Mentale Base; un’esperienza formativa e immersiva gratuita dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni (minori su autorizzazione) pensata per esplorare il rapporto tra arte, consapevolezza e sviluppo personale.

Attraverso tecniche di arte dinamica mentale, i partecipanti saranno guidati in un percorso che utilizza l’espressione artistica come mezzo per migliorare la relazione con se stessi e con gli altri.

Durante le due giornate verranno esplorati diversi aspetti del rapporto tra mente, emozioni e creatività; il rilassamento totale, per raggiungere equilibrio psicofisico e recuperare la naturale creatività; la musica nel corpo, per ascoltare le sensazioni e sviluppare consapevolezza attraverso il movimento; il respiro, come strumento per ritrovare vitalità e presenza; l’espressione delle emozioni, per riconoscerle e trasformarle in energia creativa; lo schermo della mente, per lavorare su obiettivi personali e cambiamento delle abitudini; la voce e il canto, come forma primaria di espressione musicale; la mente artistica, per comprendere e sviluppare il potenziale creativo; lautoimmagine, per rafforzare fiducia e autenticità personale; lo spirito della musica, come integrazione delle proprie qualità; l’arte come comunicazione profonda, strumento di conoscenza e trasformazione.

La masterclass si propone come uno spazio di ricerca personale e sperimentazione creativa, in cui l’arte diventa un linguaggio capace di favorire ascolto, empatia e crescita.

Per partecipare è possibile contattare il Centro Giovanile Generattivi attraverso i canali social Instagram e Facebook @generattivirc; oppure consultare i canali ufficiali dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.