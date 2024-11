Reggio Calabria aderirà per la prima volta alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile

La Città di Reggio Calabria, su iniziativa del Sindaco e dell’Assessorato Mobilità e Smart City e in collaborazione con gli Assessorati Politiche Comunitarie, Istruzione e Ambiente, con l’Europe Direct, ATAM e Legambiente, aderisce all’edizione 2015 della SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, condividendone gli obiettivi, svolgendo un ruolo di coordinamento e di supporto delle iniziative e degli eventi attuati sul territorio comunale, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini e specifiche azioni a carattere locale.

L’iniziativa congiunta è sostenuta dalla Direzioni Generali Mobilità e Trasporti e Ambiente della Commissione Europea ed è gestita da un consorzio formato da tre network di città europee (EUROCITIES, ICLEI, Polis), da un’agenzia di comunicazione (ICF-MOSTRA), da una organizzazione internazionale (Centro Regionale per l’Ambiente) ed in Italia supportata e coordinata a livello nazionale dal Ministero dell’Ambiente. Attraverso un’unica piattaforma online per la promozione del trasporto urbano sostenibile in Europa: Amministrazioni Pubbliche, Autorità Locali, ONG, gruppi di cittadini, istituzioni pubbliche e private, operatori dei trasporti e aziende hanno la possibilità di registrare e mettere in mostra le loro iniziative, iscriversi all’European Mobility Week e partecipare ai premi ufficiali previsti, avendo a disposizione best practice, guide e contatti. L’edizione 2015 dell’evento è caratterizzata dalla “fusione” con un’altra iniziativa promossa dalla Commissione Europea e inerente il tema della mobilità sostenibile: la campagna Do The Right Mix.

Il tema per l’edizione 2015 della European Mobility Week, che si terrà dal 16 al 22 settembre prossimi, è infatti la Multimodalità: i vantaggi dell’utilizzo di differenti modalità di trasporto sostenibili durante lo stesso viaggio. Lo slogan scelto è “Choose. Change. Combine”. L’idea di fondo è quella di incoraggiare i cittadini europei a un ripensamento della gamma di opzioni di trasporto disponibili, scegliendo il modo giusto per spostarsi, e invitandoli a combinare tra loro i differenti mezzi di trasporto, adottando quindi delle soluzioni che possono comportare risparmi di tempo e di denaro negli spostamenti urbani.

L’Amministrazione Falcomatà sceglie di aderire all’iniziativa per la prima volta nella storia di Reggio. Obiettivo è, attraverso le proprie attività e iniziative, stimolare la cittadinanza a ripensare le proprie abitudini quotidiane negli spostamenti, sensibilizzare i reggini su tematiche proprie della Smart City quali la qualità dell’aria e la mobilità sostenibile, avviare misure permanenti e politiche a lungo termine ed un maggior coinvolgimento degli abitanti nelle scelte di pianificazione e gestione della mobilità.

Per informazioni visitare i siti internet www.mobilityweek.eu e http://dotherightmix.eu/

Social Network: @ReggioCal @MobilityWeek @RightMixEU #EU4LifeQuality #RCMobilityWeek

Domani 25 agosto alle ore 11:00 presso parcheggio Stazione Lido di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2015, alla quale il Comune di Reggio Calabria, aderisce per la prima volta.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore ai Trasporti ed alla mobilità Agata Quattrone promotrice dell’iniziativa, in collaborazione con l’assessore alle politiche comunitarie Giuseppe Marino, l’assessore alla cultura Patrizia Nardi, l’assessore all’ambiente Antonino Zimbalatti, l’amministratore unico di Atam Antonino Gatto e Legambiente.