Reggio, il cielo nelle mani di una bambina speciale: il sogno di Alessia si avvera

Il sole splende a Reggio Calabria. Sono le prime ore di un insolito caldo pomeriggio invernale. Un inverno

freddo ma che finalmente si appresta ad allentare la sua morsa. È ora di andare. È il momento di cedere il

posto ad una trepidante primavera.

Un aereo rulla sulla pista del Tito Minniti Airport della città della Fata Morgana. Si affretta a decollare. E’ un Piper PA28 targato I-ELSE dell’Aeroclub dello Stretto di Reggio Calabria.

Le ruote stridono sull’asfalto. È ora di rincorrere un sogno. Ancora pochi minuti per gli ultimi controlli e, ottenuta l’autorizzazione della torre di controllo, siamo pronti a decollare. Una breve corsa sulla pista e le ruote si staccano dal suolo; il cuore sussulta per un secondo e poi via, “oltre ogni limite”, verso l’infinito azzurro del cielo.

Ai comandi Giancarlo Fotia del CAP Calabria; a bordo Alessia, una bambina speciale, accompagnata dal

papà e dalla zia.

Scopo della giornata? Realizzare un piccolo grande desiderio: Alessia, affascinata dagli aerei, ha un sogno

nel cuore, quello di volare. Giancarlo del CAP Calabria e l’Aeroclub dello Stretto si sono attivati per esaudire questo suo desiderio.

L’Emirate Shrine Rhegion ha sostenuto le spese operative del volo, eseguito materialmente dal Comandante Giancarlo Fotia, pilota del CAP Calabria, a titolo gratuito. Si è così realizzata un’azione comune tra il CAP (Club Aviazione Popolare), con l’obiettivo di divulgare la cultura del volo, e l’Emirate Shrine Rhegion. Lo Shriner International, associazione filantropica nata negli Stati Uniti d’America, è impegnata nel sostegno all’infanzia. Il Club reggino è nato lo scorso marzo: quarto in Italia.

Grazie a tutto questo la piccola grande passeggera ha potuto vivere una straordinaria esperienza, ammirando dall’alto il mare dello Stretto, la Calabria e la Sicilia.

Il fantastico pomeriggio non è concluso però con l’atterraggio. Ad attenderla sulla pista una delegazione

dell’Emirate Shrine Rhegion le ha reso omaggio. Oltre al Diploma di Battesimo dell’Aria – firmato e consegnato dal Comandante Fotia e con i loghi di Aeroclub dello Stretto, CAP Calabria ed Emirate Shrine Rhegion – i Nobili Cammellieri dello Shrine le hanno donato la medaglia del Club assieme a patatine, caramelle e gianduiotti.

Un’esperienza di condivisione unica. Una giornata che una bambina serberà sempre nel suo cuore. Volare è anche questo. Un pomeriggio di emozione condivisa palpabile nell’aria, negli occhi di una bambina

sorridente che scaldano il cuore. Alessia forse non lo sa, ma ha reso questa giornata indimenticabile.

di Elena Tucci