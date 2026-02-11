Reggio, agente ferito a un posto di blocco: la condanna dell’amministrazione comunale

L'uomo ha dapprima insultato gli agenti e, non fermandosi all'alt, ha tentato di investire uno di loro che è rimasto ferito, con 7 giorni di prognosi

Il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, l’assessora comunale alla “Città sicura” Giuggi Palmenta e l’intera Amministrazione comunale esprimono convinta solidarietà al Corpo di Polizia locale di Reggio Calabria e, in particolare, all’agente ferito nella mattinata di ieri da un motociclista nel corso di un controllo stradale nella zona Nord della città.

La ricostruzione dei fatti emersa in queste ore è estremamente grave: l’uomo, poi individuato e denunciato, avrebbe dapprima insultato il personale della Polizia locale impegnato in un posto di blocco e, poco dopo, non si sarebbe fermato all’alt intimatogli dagli agenti tentando, per di più, di investire uno di loro. Un agente è rimasto ferito nell’impatto ed è stato poi soccorso e dimesso dal Gom con sette giorni di prognosi.

Al di là dell’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità penali da parte dell’Autorità giudiziaria competente, l’Amministrazione comunale intende condannare con fermezza il grave – e purtroppo non isolato – episodio a danno della Polizia locale che, quotidianamente, opera in prima linea sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità. Il sindaco Battaglia e l’assessora Palmenta hanno contattato telefonicamente l’agente ferito manifestandogli vicinanza e assicurando che le istituzioni sono schierate in maniera compatta al fianco delle forze dell’ordine e contro ogni forma di violenza e di illegalità.