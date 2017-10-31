Decima edizione del concorso nazionale per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo: disegno e composizione sul cielo, premiazione il 20 dicembre

In data 27 Ottobre, con Prot. n. 0013507, il Ministero Istruzione Università e Ricerca ha promulgato la decima edizione del concorso in “Memoria di Olga”.

Il concorso è promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Planetarium Pythagoras, dalla Società Astronomica Italiana, in collaborazione con il Centro Italiano Femminile provinciale di Reggio Calabria, di intesa con la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione del MIUR uff. 1, indicono la X Edizione del Concorso Nazionale “In memoria di Olga”.

Il ricordo di Olga Panuccio e il tema del cielo

Il concorso attraverso il ricordo della nostra Olga Panuccio, intende ricordare tutti i bambini a cui è stata negata la possibilità di un sereno avvenire.

Il Concorso, ad oggi, l’unico indirizzato agli alunni della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, intende sollecitare gli allievi all’osservazione del cielo notturno e all’elaborazione di una personale riflessione, che si traduca in una pagina scritta o in una elaborazione grafica, nella considerazione che il cielo stellato sia il luogo che idealmente accoglie ogni bimbo scomparso.

Il concorso è articolato in due sezioni: Disegno, con tema “Disegnate il Cielo”, e Composizione letteraria con tema “Raccontate il Cielo”.

Alla scuola dell’infanzia è riservata la sezione Disegno.

Premiazione e scadenza per gli elaborati

La premiazione avrà luogo a Reggio Calabria nel Salone del Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana, mercoledì 20 dicembre 2017 ore 10.00.

Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 DICEMBRE 2017 al seguente indirizzo:

LABORATORIO DI DIDATTICA PITAGORA PLANETARIO

CASELLA POSTALE 32

89100 REGGIO CALABRIA

NON farà fede il timbro postale.

Per ogni altra informazione si rimanda al sito del Planetario: QUI