Reggio Calabria, il Concorso Nazionale ‘in memoria di Olga’
Decima edizione del concorso nazionale per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo: disegno e composizione sul cielo, premiazione il 20 dicembre
31 Ottobre 2017 - 11:57 | di Eva Curatola
In data 27 Ottobre, con Prot. n. 0013507, il Ministero Istruzione Università e Ricerca ha promulgato la decima edizione del concorso in “Memoria di Olga”.
Il concorso è promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Planetarium Pythagoras, dalla Società Astronomica Italiana, in collaborazione con il Centro Italiano Femminile provinciale di Reggio Calabria, di intesa con la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione del MIUR uff. 1, indicono la X Edizione del Concorso Nazionale “In memoria di Olga”.
Il ricordo di Olga Panuccio e il tema del cielo
Il concorso attraverso il ricordo della nostra Olga Panuccio, intende ricordare tutti i bambini a cui è stata negata la possibilità di un sereno avvenire.
Il Concorso, ad oggi, l’unico indirizzato agli alunni della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, intende sollecitare gli allievi all’osservazione del cielo notturno e all’elaborazione di una personale riflessione, che si traduca in una pagina scritta o in una elaborazione grafica, nella considerazione che il cielo stellato sia il luogo che idealmente accoglie ogni bimbo scomparso.
Il concorso è articolato in due sezioni: Disegno, con tema “Disegnate il Cielo”, e Composizione letteraria con tema “Raccontate il Cielo”.
Alla scuola dell’infanzia è riservata la sezione Disegno.
Premiazione e scadenza per gli elaborati
La premiazione avrà luogo a Reggio Calabria nel Salone del Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana, mercoledì 20 dicembre 2017 ore 10.00.
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 7 DICEMBRE 2017 al seguente indirizzo:
LABORATORIO DI DIDATTICA PITAGORA PLANETARIO
CASELLA POSTALE 32
89100 REGGIO CALABRIA
NON farà fede il timbro postale.
Per ogni altra informazione si rimanda al sito del Planetario: QUI
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