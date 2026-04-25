Reggio, caduto un albero nei pressi della Villetta di Santa Caterina – FOTO
La situazione pericolosa è stata prontamente monitorata dalla Polizia locale
25 Aprile 2026 - 21:02 | Redazione
Un albero di grandi dimensioni della Villetta Santa Caterina è caduto, intorno alle 20:00 di questa stasera 25 aprile, nei pressi dello spazio verde di Reggio Calabria finendo sulla strada adiacente. Il pericolo intercorso visto l’orario di passaggio è stato prontamente monitorato dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto.
Considerati i precedenti, rimane un tema attuale la sicurezza del vasto patrimonio arboreo cittadino che questa volta non ha provocato particolari danni, ma che si presenta sempre più frequentemente soprattutto col cambio di temperature.
La manutenzione è frequente, ma andrebbe estesa in maniera capillare, dal primo all’ultimo esemplare della città.
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