Reggio, accensione albero in piazza Duomo: il video e il messaggio del sindaco Falcomatà

"Buone feste Reggio". Il messaggio del sindaco Falcomatà e il video dell'accensione dell'albero in piazza Duomo

“Che cosa ha di speciale il Natale a Reggio?”.

Questa la domanda posta dal primo cittadino di Reggio Calabria in un post su Facebook all’indomani dell’accensione dell’albero in piazza Duomo.

Domenica 8 dicembre è stato veramente un giorno di festa per i reggini che tra le prime crispelle dell’anno, un’altra vittoria della reggina e l’inizio dell’atmosfera natalizia hanno potuto riassaporare un pò di spensieratezza. I problemi di certo non mancano, ma il sindaco Falcomatà vuole ricordare ai cittadini perchè Reggio sia così bella in questo periodo:

“Sprigiona il calore e l’energia della gente che sa accogliere, regala i colori di una terra piena di luce in ogni stagione e soprattutto gli abbracci e i sorrisi che hanno avvolto e acceso il grande albero di Piazza Duomo. Buone feste Reggio”.

Ecco il video dell’accensione

[custom_video numerazione=”1″ /]