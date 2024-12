Reggio, Gebbione e Ferrovieri in festa: “Allegria Festival” anima il Natale

Natale nei quartieri con l’Allegria Festival: eventi gratuiti, musica, danza, laboratori e degustazioni per un Natale indimenticabile

Un ricco programma natalizio alla V circoscrizione con l’Allegria Festival – Christmas edition

Arriva l’edizione Christmas della manifestazione artistica e culturale Allegria Festival, organizzata e promossa dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, con la direzione artistica di Giuseppe Mazzacuva e sostenuta dall’Avviso “Natale nel quartieri 2024-2025” del Comune di Reggio Calabria – POC_RC I.3.1.e.



Il programma già avviato lo scorso 1 dicembre, proseguirà fino al 4 gennaio 2025 con tante iniziative artistiche, culturali e ricreative per grandi e piccini in diversi luoghi del quartiere di Gebbione e Rione Ferrovieri (ex V circoscrizione).

L’obiettivo della manifestazione, come negli anni precedenti, è creare momenti di socializzazione e animare le periferie durante le festività natalizie coinvolgendo cittadini e turisti. Una programmazione variegata a ingresso gratuito che coinvolge artisti locali e nazionali con proposte appositamente ideate per il periodo natalizio.

Tra gli artisti che si alterneranno: l’attore comico del Bagaglino Gigi Miseferi, la ballerina Samuela Piccolo, la compagnia Giocolereggio, il gruppo musicale “Nives Raso trio”, il comico Aldo Di Giuseppe e gli artisti di strada Chien Barbu Mal Rasè. Un evento culturale speciale dedicato al museo Alfonso Frangipane Armonie di Natale al MAAF con l’apertura speciale serale dalle 18,00 in cui sarà possibile visitare la collezione museale e assistere a un concerto di musica pop-blues accompagnato da dolci natalizi.

Collaborazioni e partner culturali

La manifestazione è realizzata grazie al supporto di diversi partner culturali e istituzionali che hanno aderito al progetto: Liceo artistico “Preti-Frangipane”, associazione culturale Kalabria2001, Dopolavoro Ferroviario di Reggio Calabria, l’associazione culturale Paolo Costantino, la cooperativa Cisme, la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, l’associazione “Nonni in gamba” ed ASD Erreccitre APS.

Di seguito il programma della manifestazione:

1 dicembre – ore 11 , cortile chiesa di Santa Maria del Divino Soccorso. 12° anniversario gruppo scout con mercatini di Natale e spettacolo di magia e giocoleria con Giocolereggio .

, cortile chiesa di Santa Maria del Divino Soccorso. 12° anniversario gruppo scout con mercatini di Natale e spettacolo di magia e giocoleria con . 16 dicembre – ore 10,30 , scuola materna comunale “Traversa Soccorso” – Gebbione. Laboratorio creativo per bambini “la magia del Natale” e meet & greet con i personaggi del Natale.

, scuola materna comunale “Traversa Soccorso” – Gebbione. Laboratorio creativo per bambini “la magia del Natale” e meet & greet con i personaggi del Natale. 19 dicembre – ore 19 , salone parrocchiale della Chiesa Sacro Cuore di Gesù – Rione Ferrovieri. Spettacolo teatrale con racconti e letture “E’ Natale per RIONIrci” con l’attore Gigi Miseferi , la ballerina Samuela Piccolo e il musicista Francesco Pappaletto.

, salone parrocchiale della Chiesa Sacro Cuore di Gesù – Rione Ferrovieri. Spettacolo teatrale con racconti e letture “E’ Natale per RIONIrci” con l’attore , la ballerina e il musicista Francesco Pappaletto. 21 dicembre – ore 10 , aula magna Liceo artistico “Preti-Frangipane”. Genio quiz game per gli studenti del Liceo a cura dell’associazione Kalabria2001. h. 18 – 21,30 – Museo d’arte “Alfonso Frangipane” – Apertura straordinaria Armonie di Natale al MAAF con spettacolo musicale Nives Raso trio , degustazione di dolci tipici natalizi e visita al museo.

, aula magna Liceo artistico “Preti-Frangipane”. Genio quiz game per gli studenti del Liceo a cura dell’associazione Kalabria2001. 28 dicembre – ore 18,30 , bar Putortì – Rione Ferrovieri. Tombolata e intrattenimento con Aldo di Giuseppe e degustazione di dolci natalizi.

, bar Putortì – Rione Ferrovieri. Tombolata e intrattenimento con e degustazione di dolci natalizi. 29 dicembre – ore 17 , Piazza Leopoldo Trieste. Serata danzante con l’associazione “Nonni in gamba”.

, Piazza Leopoldo Trieste. Serata danzante con l’associazione “Nonni in gamba”. 4 gennaio – ore 16,45, Piazza del Divin Soccorso. Spettacolo di giocoleria, clown ed equilibrismo con gli artisti Chien Barbu Mal Rasè.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine social @calabriadietrolequinte, inviare un’e-mail a info@calabriadietrolequinte.it o consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it