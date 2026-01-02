Reggio, Allegria Festival: gli eventi per la Befana

Scopri il programma di Aspettando la Befana: il 5 gennaio musica, shopping e animazione con l'Allegria Festival

Tante iniziative anche per il 2026 nell’ambito del programma natalizio “Allegria Festival – Christmas edition” organizzato e promosso dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”. La manifestazione è sostenuta dall’Avviso “Natale nel quartieri 2025-2026” del Comune di Reggio Calabria – POC_RC I.3.1.e.

La rassegna, che dallo scorso 8 dicembre 2025 sta animando l’ex V circoscrizione Gebbione, Stadio e Rione Ferrovieri Pescatori, si concluderà in questi giorni con attività dedicate a grandi e piccini.

Il programma degli eventi dal 3 al 4 gennaio

Il calendario prevede appuntamenti che spaziano dalla magia al trekking urbano, coinvolgendo diverse aree del territorio cittadino:

3 gennaio – ore 16,30 : in Piazza Leopoldo Trieste si terrà il “Parco Giochi diffuso”. È previsto uno spettacolo di magia e giocoleria con Mago Mefai della compagnia “Giocolereggio” e animazione per bambini, in collaborazione con il comitato di quartiere “Ferrovieri Pescatori”.

: in Piazza Leopoldo Trieste si terrà il “Parco Giochi diffuso”. È previsto uno spettacolo di magia e giocoleria con della compagnia “Giocolereggio” e animazione per bambini, in collaborazione con il comitato di quartiere “Ferrovieri Pescatori”. 4 gennaio – ore 10 : presso il Parco lineare sud si svolgerà un trekking urbano alla scoperta di miti e leggende di Reggio Calabria, itinerario curato dall’associazione “Il Giardino di Morgana”.

: presso il si svolgerà un alla scoperta di miti e leggende di Reggio Calabria, itinerario curato dall’associazione “Il Giardino di Morgana”. 4 gennaio – ore 18: la Palestra del Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane” ospiterà una tombolata natalizia animata dall’associazione “Nonni in gamba”.

Aspettando la Befana sul Viale Aldo Moro

Il 5 gennaio è previsto il recupero dell’evento programmato a dicembre sul Viale Aldo Moro, rinominato per l’occasione “Aspettando la befana: il viale Aldo Moro tra luci e magie”. L’iniziativa prevede animazione, enogastronomia e shopping con apertura straordinaria dei negozi fino alle ore 22:00.

Il programma dettagliato della giornata include:

Dalle 16:00 alle 18:00 : animazione per bambini con l’associazione Lelefante, mascotte Disney e gonfiabili.

: animazione per bambini con l’associazione Lelefante, mascotte Disney e gonfiabili. Dalle 17:00 alle 18:30 : lezioni di fitness con Technofitness, ballo liscio e tango con Pretty Woman e Athletic center, oltre a spettacoli di folklore con l’associazione Bailando.

: lezioni di fitness con Technofitness, ballo liscio e tango con Pretty Woman e Athletic center, oltre a spettacoli di folklore con l’associazione Bailando. Dalle 18:00 alle 22:00 : musica e dj set con Domy Sax dj .

: musica e dj set con . Lato nord : revival anni ’80 con musica dal vivo e il gioco “Affari tuoi” presentato da Antony Doc.

: revival anni ’80 con musica dal vivo e il gioco “Affari tuoi” presentato da Antony Doc. Lato sud: animazione e balli sociali con Ugo Gurnari.

L’evento ospiterà inoltre esposizioni di prodotti vintage, manufatti artigianali e auto d’epoca (Vespa club e Club Fiat 500), oltre a percorsi di street food presso le attività del Viale.

Riqualificazione urbana e murales artistici

Proseguono fino al 6 gennaio le attività di completamento dei murales artistici del “parco giochi diffuso” in via Antonino Meduri e via Ragusa. Il laboratorio, promosso dal comitato di quartiere “Ferrovieri – Pescatori” e dal Liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane”, coinvolge studenti e residenti nella riqualificazione urbana delle aree destinate ai più piccoli.

L’iniziativa è promossa dal comitato di quartiere Stadio Sud-Gebbione guidato dalla presidente Barbara Lombardo, insieme ai commercianti rappresentati da Stefania D’Amico.