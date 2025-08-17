Reggio, si scaldano i motori per l’Allegria festival: tanti eventi gratuiti per grandi e bambini

Dal 19 al 25 agosto a Pellaro la quarta edizione dell’Allegria Festival: teatro, musica, magia, laboratori e spettacoli gratuiti per tutta la famiglia

Da martedì 19 agosto prende il via la quarta edizione dell’Allegria Festival, l’attesa rassegna estiva organizzata dall’associazione culturale Calabria dietro le quinte APS, che porterà nel cuore di Pellaro un ricco calendario di eventi tra teatro, musica, magia, circo, laboratori e iniziative culturali.

Un appuntamento fisso dell’estate reggina

La manifestazione, divenuta ormai un appuntamento fisso dell’estate reggina, animerà il Lungomare di Pellaro, la spiaggia di Punta Pellaro e la piazza della Chiesa San Cosma e Damiano a Bocale, proponendo spettacoli gratuiti pensati per un pubblico eterogeneo: bambini, famiglie, appassionati di arte e semplici curiosi.

Il programma degli spettacoli

Martedì 19 agosto – ore 21:30 : Arena Lungomare di Pellaro, spettacolo di teatro di strada “Why not?” di Piero Ricciardi.

: Arena Lungomare di Pellaro, spettacolo di teatro di strada “Why not?” di Piero Ricciardi. Mercoledì 20 agosto – ore 21:30 : Magico Alivernini, show di magia e cabaret con il comico illusionista Alberto Alivernini.

: Magico Alivernini, show di magia e cabaret con il comico illusionista Alberto Alivernini. Giovedì 21 agosto : area parcheggio Palacolor, spettacolo multidisciplinare “Tuttotorna” della compagnia Giullari del Diavolo.

: area parcheggio Palacolor, spettacolo multidisciplinare “Tuttotorna” della compagnia Giullari del Diavolo. Venerdì 22 agosto – ore 21:30 : Arena Lungomare, concerto di violoncelli Sfracellos.

: Arena Lungomare, concerto di violoncelli Sfracellos. Sabato 23 agosto – ore 21:00: Otto Panzer Show di Giovanni Risol, tra gag clownesche e comicità surreale.

Domenica 24 agosto: eventi speciali

Dalle 10:00 alle 20:00 : Festival degli aquiloni sulla spiaggia di Punta Pellaro, in collaborazione con Pro Loco Reggio Sud APS.

: Festival degli aquiloni sulla spiaggia di Punta Pellaro, in collaborazione con Pro Loco Reggio Sud APS. Ore 19:00 : spettacolo di burattini “Il mostro della spazzatura” della compagnia Chumbala Chumbala.

: spettacolo di burattini “Il mostro della spazzatura” della compagnia Chumbala Chumbala. Ore 21:00 – Piazza Chiesa San Cosma e Damiano, Bocale: show “Ukus in fabula” del duo romano omonimo.

Gran finale e spettacoli conclusivi

Lunedì 25 agosto – ore 21:00, Bocale: “Gigi Miseferi e la band larga”, spettacolo musicale e comico con Gigi Miseferi.

Eventi culturali e laboratori

Accanto agli spettacoli, il Festival propone anche iniziative formative:

22 agosto – ore 17:30 : escursione guidata “Trekking urbano” a cura dell’associazione Il giardino di Morgana.

: escursione guidata “Trekking urbano” a cura dell’associazione Il giardino di Morgana. 26 agosto: laboratorio per bambini “Scopri la città” presso la sede della Lega Navale di Pellaro.

Workshop di settembre

A settembre l’offerta formativa si arricchisce con due appuntamenti attesi:

3 e 4 settembre : Workshop di Street Art con l’artista Massimo Sirelli.

: Workshop di Street Art con l’artista Massimo Sirelli. 5-7 settembre: Workshop di recitazione teatrale e cinematografica con la Scuola di Recitazione della Calabria presso il centro civico di Pellaro.

Un festival per la comunità

Con il suo mix di intrattenimento, formazione e inclusione culturale, il Festival Allegria si conferma come motore culturale del territorio reggino, valorizzando spazi pubblici, talenti artistici e promuovendo un’offerta accessibile e di qualità.

Per maggiori informazioni, è possibile seguire gli aggiornamenti sulla pagina ufficiale di Calabria dietro le quinte APS.