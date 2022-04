Reggio, Ami: 'A maggio un evento per tutelare il litorale. Temi ecologici di stringente attualità'

La Commissione comunale Ambiente, presieduta da Nancy Iachino, ha audito Alessandro Botti, presidente nazionale di “Ami-Associazione ambiente mare Italia”, e Francesca Rogolino, responsabile della delegazione reggina del sodalizio che si occupa di tutela ambientale, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale ed è attenta alla bellezza ed alla salvaguardia delle biodiversità marine. Nel corso della seduta, tenutasi a Palazzo San Giorgio in presenza e videoconferenza, erano presenti anche il vicepresidente dell’organismo consiliare, Massimiliano Merenda, ed il presidente del Consiglio, Enzo Marra.

«L’occasione – spiega una nota stampa – è stata utile per conosce i progetti di Ami che, inseriti in un contesto nazionale, vedranno anche la nostra città protagonista di un evento che si terrà, nel prossimo mese di maggio, lungo il litorale cittadino».

«Infatti – continua il comunicato - su proposta della consigliera Filomena Iatì, si è tenuto questo interessante confronto che si è rivelato ricco di spunti e proposte, a conferma di come il lavoro sinergico fra le forze politiche ed il mondo delle associazioni diventi sempre più fondamentale per la realizzazione di percorsi virtuosi fondati sull’educazione ambientale e sulla sensibilizzazione rispetto a temi fortemente attuali con i quali l’umanità intera sarà chiamata a confrontarsi in un futuro non troppo lontano».

«La presidente Nancy Iachino ed il vice presidente Massimiliano Merenda – conclude la nota stampa - insieme ai commissari, continuano il loro lavoro rivolto al bene comune. Anche questa occasione, dunque, si è rivelata molto preziosa in termini di acquisizione di strumenti necessari a costruire un ambiente sano, pulito e sicuramente migliore. Se rispettiamo gli spazi e i luoghi che, ogni giorno, viviamo sicuramente ne guadagna Reggio e, con lei, ogni cittadino che deve guardare con interesse e partecipazione ai temi dell’ecologia e dell’economia sostenibile».