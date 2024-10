A Reggio Calabria Andy Luotto firma una cena a 4 mani

Entra così nel mondo dello spettacolo italiano in qualità di attore, cantante e doppiatore in inglese di grandi nomi del nostro cinema, come Giancarlo Giannini e Massimo Troisi.

Si diploma cuoco nel 1981 all’Istituto Alberghiero di Castellana Grotte, sotto la guida di Angelo Consoli, presidente dell’Unione Cuochi Italiani e inizia a fare stagioni in Riviera sulle navi, apre alcuni ristoranti in giro per l’Italia (come, il Là, in piazza Venezia a Roma) e diventa anche istruttore subacqueo e uomo immagine del WWF.

«La folgorazione per la cucina» racconta Andy Luotto, «mi venne a casa di mio padre, un intellettuale che si occupava di sottotitolaggio e doppiaggio del miglior cinema italiano e francese per i mercati anglofoni». «Cenava nel salone con i suoi clienti e amici come Fellini, Visconti, Damiani, Zeffirelli. Io mangiavo in cucina. Capii allora che quello sarebbe stato il mio mestiere per sempre. La mia vita da cuoco nasce con la scarpetta dentro alla padella del sugo al pomodoro»