Reggio, il nuovo brand identitario della Metro City farà il suo esordio ad ‘Artigiano in fiera’

Il nuovo brand territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ideato da Living Camera, porta con sé un messaggio potente: raccontare la bellezza e l’identità di un territorio unico. Presentato con il claim “Anima Autentica”, il marchio debutta il 30 novembre ad Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione internazionale dedicata alle culture e tradizioni del mondo.

Un simbolo che racconta identità e infinito

Il design del nuovo brand, ispirato al drago del mosaico dell’antica Kaulon, rappresenta un connubio tra tradizione e innovazione. Chiudendo il segno grafico, si visualizza il simbolo dell’infinito, un richiamo alla continuità tra passato e futuro, e alla ricchezza culturale della regione.

“Il marchio trasmette l’intimità di una comunità variegata e complessa, capace di raccontarsi come un’unica anima metropolitana,” sottolineano i promotori del progetto.

Una vetrina internazionale ad Artigiano in Fiera

La partecipazione della Città Metropolitana ad Artigiano in Fiera rappresenta una straordinaria occasione per promuovere il territorio. Negli anni, questa manifestazione ha generato opportunità significative per l’economia locale e per i partner che accompagnano l’Ente tra gli otto padiglioni di Fiera Milano.

Il nuovo brand, con la sua veste grafica accattivante, punta a rendere Reggio Calabria una destinazione turistica riconoscibile, promuovendo esperienze autentiche che uniscono mare, montagna e cultura.

Marketing e promozione per un futuro sostenibile

Il progetto rientra nel Piano di Marketing Turistico promosso dal Settore 2 di Palazzo Alvaro, guidato dalla dirigente Giuseppina Attanasio. Voluto dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Falcomatà, il brand sarà utilizzato in diversi ambiti della comunicazione, dal cartaceo al digitale, dagli eventi fieristici a quelli congressuali.

“Questo simbolo non rappresenta solo un marchio, ma una narrazione autentica della storia e delle tradizioni del nostro territorio, reinterpretata attraverso la sensibilità di chi sceglie di incontrarla e viverla,” si legge nella presentazione ufficiale.

Verso una promozione più efficace

Dopo il debutto, il brand “Anima Autentica” accompagnerà le nuove campagne di marketing territoriale, orientate a target specifici e a promuovere Reggio Calabria come una destinazione d’eccellenza, capace di attrarre turisti nazionali e internazionali.

Un messaggio chiaro e coinvolgente per fare della Città Metropolitana di Reggio Calabria una protagonista nel panorama turistico globale.