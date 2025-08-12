Reggio, nasce ‘Aria’: l’osteria calabrese contemporanea che unisce radici e futuro

In via Giuseppe Reale 52, nel cuore pulsante di Reggio Calabria, apre ufficialmente le sue porte Aria – Osteria Calabrese Contemporanea, il nuovo ristorante ideato e guidato dallo Chef e proprietario Nunzio Foti. Un luogo dove la tradizione gastronomica della Calabria incontra l’innovazione, dando vita a un’esperienza culinaria autentica, raffinata e sorprendente.

Tradizione e innovazione in tavola

Aria propone sia piatti tipici della cucina calabrese, preparati nel rispetto delle ricette tradizionali, sia reinterpretazioni moderne che esaltano i sapori del Sud Italia con un tocco creativo. In ogni proposta, la qualità e la provenienza delle materie prime sono al centro, per raccontare al palato la storia di un territorio ricco di cultura e identità, ma con uno sguardo proiettato al futuro.

L’ambiente, elegante e accogliente, è curato nei minimi dettagli: il design contemporaneo si fonde con calde suggestioni mediterranee, creando un’atmosfera perfetta per cene intime, incontri speciali o semplicemente per chi desidera scoprire una Calabria diversa.

“Aria è il posto dove puoi sentirti a casa o a casa nuova. Decidi tu.” – afferma lo Chef Nunzio Foti – “Il nostro obiettivo è far vivere agli ospiti un viaggio sensoriale, che parte dalle radici ma non ha paura di sperimentare.”

Come restare aggiornati

Per rimanere aggiornati su tutte le novità, si può seguire Aria Osteria Calabrese sui propri canali social Instagram e Facebook.

Informazioni utili