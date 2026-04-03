Carburanti, il Cdm proroga il taglio delle accise fino al 1° maggio

Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto legge carburanti che proroga il taglio delle accise fino al primo maggio. L’annuncio è arrivato al termine del Cdm, insieme a un pacchetto di misure che include anche un intervento mirato sulle aziende agricole, con l’estensione del taglio delle imposte già adottato per la pesca. Nel provvedimento, inoltre, rientra anche il recepimento dell’accordo con le associazioni di categoria Transizione 5.0.

Giorgetti: “Proroghiamo il taglio delle accise fino al primo maggio”

“Abbiamo appena approvato il decreto legge” e “proroghiamo il taglio delle accise fino al primo di maggio. Oltre a questo c’è un intervento mirato sulle aziende agricole, cui viene esteso il taglio delle imposte già adottato per le pesca. Il decreto recepisce anche l’accordo con le associazioni di categoria Transizione 5.0”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm.

Codacons: “Proroga non sufficiente”, gasolio oltre 2,1 euro in 9 regioni

La proroga del taglio alle accise deciso oggi dal governo non è sufficiente a riportare i listini dei carburanti a livelli accettabili. Lo afferma il Codacons, dopo la decisione del Consiglio dei ministri di prorogare fino al primo maggio lo sconto fiscale. A causa dei continui rincari alla pompa il prezzo del gasolio, e nonostante la riduzione delle accise disposta dal governo lo scorso 18 marzo, è tornato ai livelli precedenti la misura fiscale, e alla data odierna supera quota 2,1 euro al litro in ben 9 regioni italiane.

Fonte: Ansa