A Reggio Calabria apre Salutestore, salute e benessere a 360° – FOTO

E' il luogo ideale per chi ama mantenersi in perfetta salute. Un centro sempre aggiornato che offre servizi e prodotti di qualità.

Un centro di salute vero e proprio. Uno store rivolto a tutti coloro che amano il benessere e hanno a cuore la propria salute. A Reggio Calabria ha aperto Salutestore, un ambiente progettato da giovani professionisti, ognuno specializzato nell’ambito sanitario e ortopedico.

All’interno dei locali di via Modena 26 è possibile trovare ogni prodotto necessario al proprio benessere. In tempi brevi, grazie alla vasta rete diretta con i fornitori e con le più importanti aziende, saranno soddisfatte tutte le richieste.

Salutestore ha l’ambizioso progetto di diventare il punto di riferimento per la salute dei cittadini di Reggio Calabria.

Salutestore è una Parafarmacia con una marcia in più che abbraccia prodotti di cosmetica, prodotti bio, prodotti per celiaci, prodotti necessari alle auto analisi come la misurazione della pressione, il test della glicemia etc.

All’interno è possibile trovare anche prodotti e articoli ortopedici, medicali, sanitari, fisioterapici, estetici, erboristerici, farmaceutici, podologici, ausili per disabili ed attrezzature ospedaliere e nella commercializzazione dei beni e servizi inerenti la salute il benessere e l’assistenza della persona, anche i più introvabili. Inoltre è possibile trovare anche prodotti per i vostri amici a quattro zampe.

Tra i servizi offerti da Salutestore: Distributoreh24 – Servizio a domicilio – Medici specialisti con studi medici associati.

Salutestore Vi aspetta tutti i giorni dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:30

Domenica dalle 9:00 alle 13:00.

Per info: 351.2844991

Seguici sulla nostra pagina FB: Salutestore Reggio Calabria