Reggio: viola i domiciliari, giovane finisce in carcere

I Carabinieri di Reggio Calabria, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel quartiere di Arghillà, hanno proceduto all’arresto di un giovane già sottoposto agli arresti domiciliari perché precedentemente trovato in possesso di un’arma con matricola abrasa. L’episodio è avvenuto il 6 gennaio scorso, quando una pattuglia ha sorpreso il giovane al di fuori della propria abitazione, in violazione delle misure restrittive imposte dal Tribunale. Per questo motivo, è stato denunciato a piede libero. Successivamente, il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, disponendo il trasferimento presso la Casa Circondariale di Arghillà.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri conferma l’attenzione costante delle Forze dell’Ordine nel garantire il rispetto delle misure giudiziarie e la sicurezza del territorio. L’Arma dei Carabinieri continua il proprio impegno nella tutela della legalità e della sicurezza pubblica.

Le misure cautelari e il principio di non colpevolezza

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e per il soggetto vale il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.