Quartiere di Arghillà, Falcomatà: “Da fantasmi a cittadini” – FOTO

Questo l’ultimo annuncio che viene dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

E così il primo cittadino riassume le azioni più importanti che hanno visto protagonista il quartiere della zona nord di Reggio:

In questi giorni, grazie anche allo straordinario lavoro del Coordinamento di Quartiere di Arghillà, i nostri uffici stanno ricevendo le domande per la regolarizzazione degli alloggi. Parliamo di oltre 300 occupanti che si stanno mettendo in regola col pagamento dei tributi comunali e dell’energia elettrica. Già, la luce in casa, un’altra battaglia vinta.

In questi giorni, poi, stiamo procedendo ad iscrivere all’anagrafe, in deroga al Decreto Salvini, tanti cittadini privi di domicilio. Cittadini che, in base a questo decreto, non potrebbero chiedere la carta di identità, iscrivere i bambini all’asilo, ricevere l’assistenza sanitaria. Insomma fantasmi, reietti, rifiuti di un Paese irriconoscibile.

Noi ci opponiamo a questa deriva, consapevoli che l’unico “prima” accettabile è quello che mette davanti le persone.

Anche in Vico Neforo è stato un bel momento di partecipazione democratica. Agli oltre 120 assegnatari degli alloggi ho detto che da oggi hanno la possibilità di riscattarlo. “Sai che novità”, penserete. In realtà si. Anche in questo caso abbiamo messo davanti i sogni e i bisogni delle persone. Acquistare la casa sarà un’opportunità e non un obbligo. Ma sarà soprattutto un doppio investimento: il Comune con la vendita reinvestirà tutto nella manutenzione delle aree comuni”.