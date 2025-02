Reggio, rapina con coltello in centro città: fermato il malvivente

Un'altra rapina, con aggressione, invece è avvenuta nella zona sud. Scattano le manette per un pregiudicato

La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato due uomini responsabili di rapina aggravata in due distinti episodi avvenuti nella città.

Primo arresto: rapina con coltello in via Tripepi

Il primo intervento è avvenuto in via Tripepi, dove una donna ha segnalato di essere stata minacciata con un coltello da cucina e derubata della sua borsa, contenente oggetti personali e un telefono cellulare di ultima generazione.

Gli Agenti delle Volanti si sono immediatamente attivati e, in stazione ferroviaria Lido, hanno individuato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima.

Dopo la perquisizione, il soggetto – un cittadino straniero di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine – è stato trovato in possesso del telefono rubato e del coltello utilizzato per la minaccia.

Durante il fotosegnalamento in Questura, sono emersi a suo carico precedenti di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e una condanna per ricettazione.

La vittima ha riconosciuto il rapinatore, che è stato arrestato. L’Autorità Giudiziaria ne ha disposto il trasferimento presso l’istituto penitenziario di Arghillà.

Secondo arresto: aggressione e rapina nella zona sud della città

Il secondo episodio si è verificato nella zona sud di Reggio Calabria, dove un cittadino ha chiamato il 112 NUE per segnalare una violenta lite tra due persone.

All’arrivo, gli Agenti della Polizia di Stato hanno trovato una donna nigeriana di 29 anni, che ha denunciato di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente da un uomo, il quale le ha sottratto 200 euro.

A seguito della descrizione, i poliziotti hanno rintracciato un 31enne di nazionalità nigeriana, già pregiudicato per lesioni personali aggravate, furto con strappo e reati in materia di stupefacenti.