Reggio, pistola occultata nella cassetta delle lettere: arrestato un uomo

I Carabinieri hanno fermato il soggetto e sequestrato munizioni, droga e contanti

L’azione di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria prosegue con determinazione e continuità, traducendosi in risultati operativi di rilievo nel contrasto ai traffici illeciti che alimentano l’insicurezza urbana. È in questo solco che si colloca l’operazione condotta nei giorni scorsi dai militari della Compagnia cittadina, culminata con l’arresto di un uomo.

Nel corso di un mirato servizio di monitoraggio nel tessuto urbano, i Carabinieri hanno fermato il soggetto, trovandolo in possesso di circa 250 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi termosaldate e pronta per la distribuzione, oltre a una prima somma di 1.300 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

L’intervento si è poi esteso all’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno rinvenuto tre bilancini di precisione e materiale specifico per il confezionamento della sostanza stupefacente. Particolarmente significativo è stato il ritrovamento di una pistola calibro 9×19 abilmente occultata nella cassetta delle lettere, insieme a 121 cartucce dello stesso calibro. Nella camera da letto, infine, sono stati recuperati ulteriori 12.000 euro in contanti.

Il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi rappresenta uno dei capisaldi dell’azione quotidiana dei Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, inserita in un più ampio dispositivo di prevenzione e repressione che interessa l’intero territorio provinciale.

Si precisa che il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi non colpevole fino a sentenza definitiva di condanna.