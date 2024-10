A Reggio Calabria arriva il Forum dei Giovani

La Commissione Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria, presieduta da Marcantonino Malara invita a partecipare al Forum dei Giovani, la cui prima riunione si terrà domani a partire dalle ore 16,30 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Dichiarano i giovani della commissione: «Per l’occasione l’amministrazione comunale su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà ha voluto aprire la Sala dei Lampadari, tradizionalmente destinata ai grandi eventi cittadini, a tutti i giovani della città dai 16 anni ai 35 anni.

Sarà un pomeriggio dedicato ai giovani, alle associazioni e agli organismi che si occupano di attività e proposte destinate ai giovani. Abbiamo pertanto scelto un orario che consentisse, anche a chi abita in periferia, di poter essere presente e di far rientro a casa con i mezzi pubblici, tuttavia invitiamo tutti i giovani impegnati nello studio e nel lavoro a unirsi al gruppo nel corso del pomeriggio perché sono previste diverse sessioni tematiche.

L’obiettivo di questo primo incontro è di reciproca conoscenza e presentazione delle realtà giovanili. Una prima esperienza di forum – prosegue la nota della Commissione – è stata condotta all’interno della Festa dell’Europa dello scorso anno organizzata dallo Europe Direct presso l’assessorato delle Politiche Europee. Sulla base di quella metodologia informale, allestiremo la Sala dei Lampadari per accogliere temi, proposte e osservazioni che entreranno a far parte del Forum permanente nel corso dell’anno, quale casa dei giovani e laboratorio politico-sociale.

Attraverso il sito della partecipazione iopartecipo.reggiocal.it in molti hanno suggerito delle proposte, tematiche e azioni da sviluppare, domani partiremo da queste per poi verificare insieme come proseguire».

Saranno presenti e seguiranno i lavori del Forum l’assessore alle Politiche Giovanili Saverio Anghelone e l’assessore alla Partecipazione Irene Calabrò. Il vice sindaco Armando Neri porgerà i saluti dell’amministrazione comunale.