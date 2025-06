Reggio, ‘Arte in festa’ accende Piazza Duomo con 5 km di creatività

Un’esperienza immersiva, colorata e interattiva che coinvolgerà famiglie, bambini ed educatori in un viaggio tra installazioni artistiche, laboratori creativi e attività ludiche

Domenica 8 giugno si terrà a Piazza Duomo l’attesissimo evento finale dedicato a tutte le scuole dell’infanzia federate FISM, una mattinata di festa che unisce arte, creatività e gioco.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il format “Arte in Festa”, un progetto innovativo ideato e realizzato da Circowow, leader italiano nell’intrattenimento per l’infanzia.

Arte, gioco e immaginazione: torna “Arte in Festa” a Reggio Calabria

Un’esperienza immersiva, colorata e interattiva che coinvolgerà famiglie, bambini ed educatori in un viaggio tra installazioni artistiche, laboratori creativi e attività ludiche ispirate a grandi maestri dell’arte e dell’educazione come Rodari, Munari e Tullet.

“Arte in Festa – spiega Giuseppe Russo, Presidente Provinciale della FISM Reggio Calabria – è molto più di un semplice evento: è un’occasione per riscoprire il piacere della creazione condivisa, un ponte tra generazioni, un momento per stupirsi insieme e riscoprire la bellezza del gioco e dell’immaginazione.”

Le attività dell’evento: 5 km di creatività a cielo aperto

Durante la mattinata, bambini e adulti potranno cimentarsi in attività artistiche a cielo aperto, tra cui:

5 km di fogli da colorare per una colorazione collettiva;

per una colorazione collettiva; Aree tematiche dedicate a disegno, collage, magnetismo, origami e relax creativo;

dedicate a disegno, collage, magnetismo, origami e relax creativo; Le sorprendenti “macchine per disegnare” ;

; Installazioni scenografiche firmate da artisti under 30 internazionali, valorizzati dal progetto “Parco giochi diffuso”.

Il tutto in un ambiente inclusivo e stimolante, progettato per valorizzare il gesto creativo come forma di espressione libera, gioiosa e accessibile a tutti.

Un evento che unisce educazione, arte e famiglie

L’evento si inserisce nel percorso educativo e culturale portato avanti con convinzione dalla FISM, che promuove occasioni di crescita integrale per i bambini e momenti di condivisione con le famiglie.