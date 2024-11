La Metrocity di Reggio si prepara ad Artigiano in Fiera

Crescono le aziende partner: 31 partecipanti per questa edizione. Novità del 2024: il beverage artigianale reggino e il nuovo brand territoriale: "Anima Autentica"

Al via il 30 novembre la kermesse milanese Artigiano in Fiera, che si terrà fino all’8 dicembre. La Città Metropolitana di Reggio Calabria conferma la sua partecipazione, portando le sue eccellenze all’interno dei padiglioni di Fiera Milano, uno degli eventi di settore più prestigiosi al mondo.

Per l’edizione 2024, l’Ente di Palazzo Alvaro ha selezionato, attraverso un bando pubblico, 31 aziende partner, con un incremento del 33% rispetto alla scorsa edizione. Un dato che testimonia il grande interesse suscitato dalle attività fieristiche promosse dall’amministrazione guidata dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà.

Novità 2024: il beverage artigianale reggino

Oltre ai settori tradizionali di enogastronomia e agroalimentare, quest’anno la novità sarà il comparto beverage artigianale. Protagonisti saranno:

Un gin al bergamotto , prodotto da giovani imprenditori reggini.

, prodotto da giovani imprenditori reggini. Un birrificio artigianale di Oppido Mamertina, che utilizza esclusivamente acqua dell’Aspromonte.

Il debutto del nuovo brand territoriale: “Anima Autentica”

Durante la fiera, Reggio Calabria presenterà anche il nuovo brand territoriale della Città Metropolitana, intitolato “Anima Autentica”. Il concept, sviluppato da Living Camera, richiama elementi naturali come il mare, il sole e i frutti della terra, formando un’immagine stilizzata del drago, simbolo di protezione, ispirato al mosaico dell’antica Kaulon.

Una tradizione che guarda al futuro

Artigiano in Fiera rappresenta una grande opportunità per le imprese reggine di confrontarsi con realtà internazionali e farsi conoscere in un contesto globale. L’offerta di quest’anno sarà ancora più ampia e variegata, combinando innovazione, tradizione e identità.

L’obiettivo è attrarre l’attenzione di buyers e visitatori, che continuano a mostrare grande interesse per i prodotti unici della Metrocity, simbolo del valore aggiunto del territorio calabrese.