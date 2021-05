Reggio, l'Assessore Rocco Albanese risponde a Caridi: "Non tolleriamo mancanza di rispetto istituzionale"

"Gli interventi di disostruzione del sistema fognario avvengono regolarmente, secondo il cronoprogramma dettato dalle segnalazioni che giungono al settore manutenzioni del Comune di Reggio Calabria su tutto il territorio comunale.

Non accettiamo strumentalizzazioni, né mancanza di rispetto delle procedure amministrative e dei ruoli istituzionali, due atteggiamenti entrambi evidenziati dal Consigliere di minoranza Antonino Caridi che questa mattina si è reso protagonista di un episodio davvero grave, che squalifica la sua attività istituzionale a servizio della collettività".

È quanto afferma in una nota l'assessore Rocco Albanese rispondendo alle affermazioni rilasciate a mezzo stampa dal consigliere di minoranza.

"Ogni settimana il settore manutenzioni dell'Ente riceve decine di segnalazioni per ostruzioni del sistema fognario, spesso anche in contesti che riguardano condotte private e che quindi non devono in alcun modo interessare gli uffici pubblici.

Pur con le risicate risorse disponibili, attraverso la società Castore, l'Amministrazione comunale continua a garantire la tempestività degli interventi, nonostante in alcuni casi si tratti di situazioni reiterate che rischiano di congestionare il sistema delle manutenzioni.

A fronte di questa straordinaria disponibilità offerta dagli uffici e dagli stessi tecnici che quotidianamente lavorano per risolvere le diverse criticità che si registrano su tutto il territorio comunale, constatiamo un atteggiamento di assoluta indisponenza da parte del consigliere di opposizione, che si permette la spocchia di contestare il lavoro del personale che non ha mai negato, anche fuori dagli orari ordinari, la propria straordinaria disponibilità ad intervenire per affrontare le situazioni di emergenza".