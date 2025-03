Reggio: consegnati gli attestati della Metro City per ‘Operatore Idraulico Forestale’

Oltre 10 attestati di qualifica di ‘Operatore Idraulico Forestale’ sono stati consegnati dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel corso di una cerimonia che si è svolta presso il centro di formazione professionale di Laureana di Borrello.

Alla consegna erano presenti:

“Il corso è durato 600 ore e ha consentito ai partecipanti di acquisire competenze specifiche per un settore molto importante. È uno dei corsi maggiormente richiesti e partecipati, in quanto svolge un ruolo strategico e significativo per il nostro territorio nella difesa e conservazione del suolo, nella gestione delle acque, nella prevenzione di incendi boschivi e negli interventi idraulico agrari”, ha dichiarato Domenico Mantegna.