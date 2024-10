Atto vandalico a Pentimele, Castorina: “Necessarie telecamera di sorveglianza e controlli quotidiani”

“Nonostante l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà ha mantenuto un impegno assunto in campagna elettorale sulla collina di Pentimele con il ripristino della statua di San Paolo e la stele a rocchi sovrapposti, l’illuminazione ed i lavori sulla strada di collegamento che arriva fino ai Fortini dobbiamo registrare con rammarico e preoccupazione un ennesimo atto vandalico ai danni di opere pubbliche nel tentativo maldestro di distruggere tutto ciò che di buono viene fatto per Reggio Calabria”, queste le dichiarazioni dell’Avv Antonino Castorina , Consigliere Comunale di Reggio Calabria.

“Ignoti infatti -spiega Castorina- hanno preso di mira la collina di Pentimele, danneggiando la pavimentazione appena ultimata, così come il basamento della statua di San Paolo con scritte di dubbio gusto che mortificano un idea di città che invece vorrebbe che questa zona della nostra città possa essere elemento attrattivo e turistico e non certo luogo dedito al “far west” – dichiara Castorina.

Riteniamo importante ed urgente anche al fine di evitare che si renda protagonista di queste condotte con scritte irriverenti che infangano non solo le opere ultimate ma la storia della nostra città rimanga impunito , che si ponga in essere un sistema di video sorveglianza con controlli serrati da parte della polizia municipale in modo tale da prevenire ed individuare i protagonisti di tali condotte, per questi motivi ho scritto, spiga Castorina ai settori interessati in relazione a quanto accaduto.

Riteniamo -prosegue Castorina- che quanto successo, non sia un episodio isolato atteso che su varie zone della città avviene sistematicamente che qualcuno provi a distruggere quanto fatto.

L’impegno dell’amministrazione comunale Falcomatà, dell’assessore Costantino e di tutto il Consiglio Comunale conclude Castorina dimostra come nella zona Nord di Reggio Calabria vi sia un attenzione importante in chiave di rilancio turistico ed ambientale ma è del tutto evidente, afferma Castorina che serve potenziare i controlli ed andare avanti sbloccando i cantieri e concretizzando il nostro programma politico ed amministrativo perchè Reggio è di tutti e noi dobbiamo essere orgogliosi di quanto stiamo facendo per migliorarla, rispettarla ed amarla”, così l’avv Antonino Castorina Consigliere Comunale di Reggio Calabria in ordine ai lavori sulla collina di Pentimele ed in relazione all’atto vandalico avvenuto nei giorni scorsi.