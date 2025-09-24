City Now

Reggio, auto in fiamme sul viale Europa: intervento dei Vigili – FOTO

L'incendio si è sviluppato lungo una delle vie principali della città. Condoceunte illesa e area messa in sicurezza

24 Settembre 2025 - 15:48 | di Redazione

incendio auto viale europa rc ()

Nel primo pomeriggio di oggi, a Reggio Calabria, un’auto in corsa ha improvvisamente preso fuoco a causa di un corto circuito.

incendio auto viale europa rc ()

Il fatto si è verificato nella zona sud della città, precisamente sul viale Europa. Il veicolo coinvolto una Fiat 500 vecchio modello, a bordo della quale vi era solamente la conducente che resasi conto del fumo che fuoriusciva dal cofano ha prontamente abbandonato l’abitacolo mettendosi in salvo.

incendio auto viale europa rc ()

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Momenti di apprensione, ma nessuna conseguenza importante per la malcapitata, se non le spese a cui dovrà far fronte.

