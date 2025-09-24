Reggio, auto in fiamme sul viale Europa: intervento dei Vigili – FOTO

L'incendio si è sviluppato lungo una delle vie principali della città. Condoceunte illesa e area messa in sicurezza

Nel primo pomeriggio di oggi, a Reggio Calabria, un’auto in corsa ha improvvisamente preso fuoco a causa di un corto circuito.

Il fatto si è verificato nella zona sud della città, precisamente sul viale Europa. Il veicolo coinvolto una Fiat 500 vecchio modello, a bordo della quale vi era solamente la conducente che resasi conto del fumo che fuoriusciva dal cofano ha prontamente abbandonato l’abitacolo mettendosi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Momenti di apprensione, ma nessuna conseguenza importante per la malcapitata, se non le spese a cui dovrà far fronte.