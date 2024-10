Reggio, scontro auto – Vigili del Fuoco: la dinamica dell’incidente – FOTO

L’incidente avvenuto in centro città a Reggio, tra l’incrocio di via XXV Luglio e via Vittorio Veneto, non ha riportato alcun ferito grave. Il conducente della Fiat Panda, un uomo di mezza età, ha riportato una ferita alla testa, ed è già stato portato in ospedale ed è sotto osservazione.

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, dai primi accertamenti è emerso che: l’autovettura che percorreva via Veneto si è scontrata con il mezzo dei Vigili del Fuoco che si trovava invece sulla via XXV luglio. Sul posto presente anche la Polizia Municipale.

Mentre la parte anteriore della Panda risulta distrutta, l’APS dei Vigili del Fuoco, grazie alla sua struttura, è rimasto illeso così come i passeggeri al suo interno.