Reggio, bus perde carburante: Basile (ATAM): ‘Nessun rischio per i passeggeri’

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’autista Francesco Arezzi di ATAM nonchè le precisazioni dell’amministratore delegato avv. Giuseppe Basile, in risposta a quanto pubblicato in data 14 febbraio sulle nostre pagine. Attraverso un comunicato stampa la Uil FP Polizia Penitenziaria denunciava quanto successo il 9 febbraio lungo l’argine destro del Calopinace, quando un bus ATAM in marcia, ad avviso degli scriventi pieno di studenti, perdeva carburante.

Sempre secondo la Uil FP Polizia Penitenziaria, un Poliziotto della penitenziaria, che in quel momento transitava – libero dal servizio – interveniva prontamente intimando all’autista del bus di fermarsi, facendolo accostare e, senza ritardo, provvedeva a farlo sgomberare, invitando i passeggeri (secondo la Uil circa 25 studenti) a scendere dal mezzo. Il poliziotto avrebbe poi chiamato i Vigili e la Polizia, evidenziando ancora l’azione eroica dello stesso agente.

Di seguito la risposta dell’autista ATAM e la sua versione dei fatti:

“Nell’articolo a firma Uil vi sono moltissime inesattezze con dettagli non veritieri. Preciso come il sottoscritto ha sedici anni di esperienza nel settore in ben tre aziende di trasporto pubblico in due diverse città. Di seguito riporto i fatti:

Il signor automobilista che successivamente si identificherà come agente di polizia penitenziaria fuori servizio richiama la mia attenzione con il clacson e fermatomi per sapere cosa volesse mi faceva presente che il bus aveva una perdita di gasolio, quindi riparte. Decido così di accostare e una volta sceso ho constatato che la perdita era consistente (Iniziata una ventina di metri prima). Consapevole che il proseguimento del bus non era possibile e certo che non vi fosse alcun pericolo d’incendio, chiamo la sala radio in azienda richiedendo un immediato intervento. Nel frattempo chiedo a un mio collega di passaggio con un altro autobus (in fermata per la discesa di alcuni passeggeri) di attendere per trasferire i miei passeggeri sul suo autobus (circa otto e nessun studente). Nel frattempo arriva a piedi l’agente che aveva a quanto pare parcheggiato l’auto più avanti.

Quindi salgo sul mio autobus e invito i tranquilli passeggeri a scendere e prendere l’autobus fermo dietro.

Infine i Vigili del Fuoco, arrivati poco dopo, non hanno svolto alcuna attività.

Ringrazio l’agente fuori servizio per aver avuto senso civico come un qualsiasi buon cittadino avrebbe fatto e fa quotidianamente nell’avvisare di un eventuale pericolo ma reputo che nessuna impresa eroica è stata effettuata”.