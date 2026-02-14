Reggio, bus perde carburante la marcia: un poliziotto mette in sicurezza 25 studenti

“Bus Atam perde carburante durante la marcia a Reggio Calabria. La vicenda si è consumata lo scorso 09 Febbraio c.a. alle ore 13,40 circa: un Pulman del Servizio pubblico locale ATAM, pieno di scolari, perdeva carburante riversandosi in strada. Il tutto avveniva durante la marcia, precisamente lungo la locale via Argine destra Calopinace.

L’abbondante fuoriuscita di carburante che si riversava in strada non è sfuggita alla vista di un Poliziotto della penitenziaria, che in quel momento transitava – libero dal servizio – nella medesima via, a bordo della sua autovettura. Provvidenziale è stato l’intervento dell’operatore di Polizia, che prontamente interveniva intimando all’autista del pulman di fermarsi, facendolo accostare e, senza ritardo, provvedeva a farlo sgomberare, invitando i passeggeri (circa 25 studenti) a scendere dal pulman mettendoli in sicurezza a debita distanza, per poi allertare i soccorsi: Vigili del Fuoco e Polizia Locale, i quali al loro arrivo provvedevano a mettere in sicurezza tutta la zona chiudendo la strada alla circolazione.

Il Bus interessato alla vicenda era un Bredamenarinibus, modello City Mood da 10,50 mt, alimentato a gasolio.

Un Bus simile, in data 20/11/2024 alle ore 22.40 circa, è stato interessato da fatti di cronaca, in quanto si è sviluppato un incendio durante la marcia. Il fatto è accaduto in Reggio Calabria sulla via Nazionale Archi direzione nord-sud; fortunatamente nella circostanza non vi erano passeggeri a bordo, indenne l’autista.

Al Management di ATAM, che allora aveva dichiarato di aver avviato immediatamente le verifiche interne, segnaliamo la circostanza del 09 febbraio c.a. nella speranza che episodi di questa natura non abbiano da ripetersi.

Al Dott. Alessandro Grecò, Assistente Capo di Polizia Penitenziaria in servizio al Nucleo di P.P. presso l’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Reggio Calabria, va la nostra riconoscenza per l’intervento prestato con dignità, compostezza e Senso dello Stato, auspicando che Sua Eccellenza il Prefetto di Reggio Calabria, il Sig. Sindaco FF di Reggio Calabria, il Sig. Direttore U.D.E.P.E. e il Comandante del Nucleo di Polizia Penitenziaria di Reggio Calabria diano la giusta attenzione all’eroico e altruista gesto messo in atto dall’Operatore di Polizia Penitenziaria in favore del bene Comune”.

Il Presidente

Bruno Fortugno

Uil FP Polizia Penitenziaria