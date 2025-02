Falcomatà: “L’autonomia differenziata va discussa con i territori”

Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha partecipato al convegno “Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, quali autonomie regionali e quale sanità?”, organizzato presso la sala Monteleone di Palazzo Campanella. L’evento è stato promosso dal Coordinamento Calabria dell’Associazione ex parlamentari della Repubblica, dall’Associazione degli ex consiglieri regionali della Calabria e patrocinato dall’Università Mediterranea.

L’importanza di un dibattito oggettivo sull’autonomia differenziata

Nel suo intervento, Falcomatà ha sottolineato la necessità di affrontare il tema della riforma sull’autonomia differenziata in modo oggettivo e privo di influenze politiche o partitiche.

«Negli ultimi mesi il dibattito si è trasformato in un confronto tra addetti ai lavori, nonostante il tema coinvolga direttamente la qualità della vita dei cittadini e le ricadute della legge sui territori», ha dichiarato Falcomatà.

Ha inoltre evidenziato come la mobilitazione popolare, avvenuta prima con la raccolta firme per il referendum e successivamente con la sentenza della Corte Costituzionale, imponga una riflessione più ampia, che superi i confini delle istituzioni coinvolgendo associazioni, società civile e rappresentanti delle comunità locali.

Il ruolo del Parlamento e la definizione dei LEP

Secondo il sindaco, la decisione della Consulta ha messo in evidenza una delle criticità principali della riforma: la mancata considerazione delle prerogative del Parlamento, in particolare per quanto riguarda la definizione e l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP).

«Non è possibile spostare un tema così delicato su semplici decreti ministeriali o atti governativi. Il confronto deve passare attraverso una discussione parlamentare, con il coinvolgimento dei territori e dei loro rappresentanti istituzionali», ha spiegato Falcomatà.

L’impatto sulla sanità e i dati del rapporto Svimez

Falcomatà ha poi fatto riferimento ai dati riportati annualmente dal rapporto Svimez, che analizza la situazione economica e sociale del Mezzogiorno.

«L’autonomia differenziata interessa direttamente la sanità, un settore già in difficoltà nel Sud Italia. Tuttavia, quest’anno il rapporto Svimez evidenzia una positiva inversione di tendenza nell’utilizzo dei fondi del Pnrr, con i Comuni calabresi in linea con le Milestone previste dallo Stato», ha affermato il sindaco.

Questa tendenza, secondo Falcomatà, rappresenta un segnale positivo, poiché certifica l’azione propulsiva delle amministrazioni locali nel rispetto degli obiettivi del Piano di Ripresa e Resilienza.