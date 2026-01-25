Reggio, avvistata una volpe in centro città: vagava spaesata a ridosso del mare – FOTO

Un incontro inaspettato e insolito che ha incuriosito residenti e cittadini

Una volpe è stata avvistata nella serata di ieri lungo il Parco Lineare Sud a Reggio Calabria, tra lo stupore di alcuni residenti. L’animale si sarebbe spinto fino a ridosso del mare, dove alcuni cittadini lo hanno notato e fotografato.

Dalle immagini e dalle descrizioni, si tratterebbe di una volpe rossa europea. Un incontro che incuriosisce, ma che non è più così raro. Negli ultimi anni, infatti, le volpi vengono segnalate con maggiore frequenza anche nei centri abitati.

Il motivo è legato ai cambiamenti del territorio. La maggiore urbanizzazione e la riduzione degli spazi naturali spingono molti animali a spostarsi. In città trovano più facilmente cibo, ripari e, soprattutto, pochi o nessun predatore. Un fenomeno che riguarda la volpe, ma anche altre specie selvatiche.

In questi casi è consigliabile mantenere le distanze e non cercare di avvicinare l’animale o offrirgli cibo contattando le autorità competenti.