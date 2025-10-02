Bagaglio sospetto al Tito Minniti: evacuata l’area, intervengono gli artificieri
Attimi di tensione all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria per un bagaglio sospetto. Evacuata un’area, sul posto gli artificieri dei Carabinieri. Nessun pericolo.
02 Ottobre 2025 - 17:36 | di Redazione
Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Durante alcuni controlli di routine è stato segnalato un bagaglio sospetto appartenente a un viaggiatore.
La zona interessata è stata immediatamente evacuata e interdetta al pubblico. Contestualmente, il personale di sicurezza ha attivato i protocolli di emergenza previsti in questi casi, allertando le autorità competenti.
Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei Carabinieri, che hanno effettuato le verifiche sul bagaglio. Dopo i controlli, è stato escluso ogni pericolo.
Le operazioni si sono concluse senza conseguenze. Le attività dello scalo reggino sono riprese regolarmente poco dopo, ripristinando la normale circolazione dei passeggeri e dei voli.