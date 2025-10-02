Bagaglio sospetto al Tito Minniti: evacuata l’area, intervengono gli artificieri

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Durante alcuni controlli di routine è stato segnalato un bagaglio sospetto appartenente a un viaggiatore.

La zona interessata è stata immediatamente evacuata e interdetta al pubblico. Contestualmente, il personale di sicurezza ha attivato i protocolli di emergenza previsti in questi casi, allertando le autorità competenti.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei Carabinieri, che hanno effettuato le verifiche sul bagaglio. Dopo i controlli, è stato escluso ogni pericolo.

Le operazioni si sono concluse senza conseguenze. Le attività dello scalo reggino sono riprese regolarmente poco dopo, ripristinando la normale circolazione dei passeggeri e dei voli.