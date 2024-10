Reggio, la Galleria di Palazzo San Giorgio aperta alla città: il fuori programma di Bizzòlo

Per la festa del giornalismo un laboratorio per i più piccoli e un microfono aperto per gli artisti

La festa del giornalismo di bizzòlo è la festa di tutte le reggine e i reggini. Sabato 14 settembre la Galleria di Palazzo San Giorgio è aperta alla città con due eventi: un

laboratorio per i più piccoli e un microfono aperto per gli artisti.

A partire dalle 17 in Galleria si tiene il laboratorio “Disegniamo sul bizzòlo” per i bambini dai 5 anni di età, che potranno disegnare la loro città. Il laboratorio – per il quale è richiesta la presenza dei genitori – ha inizio con una breve introduzione di Irene Cacciola, autrice del libro Lia e l’Abete Rosso: un racconto su come i bambini con la loro fantasia aiutino gli adulti. Per questo, in Galleria, ci faremo aiutare dai bambini per immaginare la Reggio del futuro: con loro e per loro. Durante il laboratorio verranno forniti tutti i materiali necessari per disegnare.

A partire dalle 22, durante la Notte bianca, la parola a Reggio con il microfono liberatorio. Uno spettacolo dal vivo in Galleria dove – previa iscrizione – artisti di qualunque esperienza possono sperimentare davanti al pubblico quanto creano: musica, poesia, racconti o comicità.

Le iscrizioni sono aperte, la cittadinanza tutta è invitata a esprimersi con il microfono liberatorio di bizzòlo. Gli eventi di bizzòlo – una festa del giornalismo sono patrocinati dal Comune di Reggio Calabria e sostenuti dal Malavenda Cafè.

Per informazioni: redazione@bizzolo.com, www.bizzolo.com

O sui canali social Facebook e Instagram.