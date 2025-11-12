Reggio, blitz a Ciccarello: maxi operazione interforze – FOTO

In corso un'operazione interforze a Ciccarello con il coinvolgimento di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza

È in corso un’importante operazione interforze nel quartiere di Ciccarello a Reggio Calabria. Un centinaio di agenti delle forze dell’ordine, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, sono impegnati in un’azione congiunta nelle strade del quartiere a sud della città.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli sull’operazione, ma le forze dell’ordine stanno lavorando in stretta collaborazione, con numerosi mezzi che hanno presidiato l’area.

Le operazioni sono coordinate dalla Questura di Reggio Calabria e rientrano nel piano nazionale “Focus ‘ndrangheta“.

Articolo in aggiornamento.