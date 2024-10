Covid a Reggio, il bollettino del GOM del 14 febbraio: tre decessi

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria dirama il bollettino aggiornato.

Bollettino del 14 febbraio

La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si sono registrati 3 decessi, di cui due in Terapia Intensiva.

Si tratta di due uomini di 67 e 79 anni e di una donna di 77 anni, tutti affetti da severe patologie concomitanti all’infezione da COVID-19.

La Direzione esprime le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime.

Nella giornata di oggi sono stati 135 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, uno è risultato positivo al test.

In seguito a 3 dimissioni e 3 trasferimenti in Terapia Intensiva, sono 84 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati in Ospedale: 35 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 23 in Pneumologia, 17 in Medicina d’urgenza e 9 in Terapia Intensiva.

I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 797 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 803 ricoveri).

I pazienti deceduti sono 183.

Numeri utili

La Direzione Aziendale del G.O.M. continua a raccomandare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, in particolare si ricorda di rispettare la distanza interpersonale nonché di tenere comportamenti sociali responsabili a tutela della salute di tutti.

Per informazioni o in caso di sintomi sospetti contattare il numero Verde 1500 ministeriale e il numero Verde 800 76 76 76 della Regione Calabria.