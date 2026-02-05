Borse di studio Fond. Scopelliti, Romeo: ‘Legalità e cultura unica strada per le nuove generazioni’

L’assessore comunale ha partecipato al teatro Cilea alla cerimonia che ha visto protagonisti gli studenti vincitori del concorso nazionale “Antonino Scopelliti”

L’assessore alla “Città europea e resiliente” Carmelo Romeo ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, alla cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti vincitori del concorso nazionale “Antonino Scopelliti”. L’evento è stato indetto dalla Fondazione Scopelliti in collaborazione con l’Associazione nazionale dirigenti pubblici ed alte professionalità della scuola. L’iniziativa ha avuto il patrocinio morale dal Comune di Reggio Calabria che ha concesso, in virtù di un accordo di partenariato approvato dalla Giunta comunale, l’uso temporaneo e a titolo gratuito del Teatro Francesco Cilea alla luce dell’elevata rilevanza sociale dell’iniziativa culturale.

Legalità e cultura al Teatro Cilea

«Siamo orgogliosi di collaborare con la Fondazione Scopelliti ormai da tanti anni – ha dichiarato l’assessore Romeo – e anche questa iniziativa, realizzata in questa location, ha un sapore particolare, perché noi crediamo fortemente nella legalità, quindi nell’esempio lasciato dal giudice Scopelliti che la Fondazione sta continuando a portare avanti. Realizzare questo evento al Teatro Cilea, accanto alla Pinacoteca Civica, permette di coniugare la cultura, l’arte e la legalità.

Se noi vogliamo che le nuove generazioni credano nella legalità e ne un facciano un valore fondamentale della loro esistenza – ha concluso Romeo – dobbiamo continuare a percorrere la strada della cultura sostenendo queste lodevoli iniziative».