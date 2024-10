Caso scuole, Briante spiega l’assenza in Commissione: ‘Fatti, non parole. Nessun carbone bagnato’

“Abbiamo ultimato da poco i lavori di ripristino della funzionalità dei bagni della scuola Larizza che nella notte di ieri è stata vandalizzata da ignoti . Appena ricevuta la comunicazione della dirigente, questa mattina, mi sono recata all’istituto sul posto insieme ai responsabili del settore tecnico delle manutenzioni per un sopralluogo al quale è seguito subito l’intervento per l’avvio dei lavori. Sono stati sostituiti i rubinetti e tutte le parti vandalizzate. Facciamo fatti non parole. Abbiamo ripristinato tutti i servizi alla scuola Larizza. E’ lì che sono stata fino all’arrivo della squadra di Castore “.

L’assessore del Comune di Reggio Calabria Anna Briante spiega così il motivo della sua assenza in Commissione Controllo e Garanzia convocata questa mattina dal presidente Massimo Ripepi per discutere il caso e il delicato tema sulle ‘scuole sicure’.

Queste le parole di Ripepi che ha convocato una conferenza stampa urgente per denunciare l’assenza dell’ass. Briante. Ai nostri microfoni l’assessore all’istruzione del Comune di Reggio risponde così alle accuse:

“Oggi l’emergenza era questa e l’abbiamo affrontata nel modo giusto – continua l’ass. Anna Briante – E’ seguita una riunione con il settore manutenzione al Cedir per programmare altri interventi concreti. Stavamo seguendo alcune emergenze di questa mattina insieme alla dirigente Roschetti. Alle 9:24 tramite mail ho comunicato che non avrei potuto essere presente in Commissione. La dirigente invece, disponibile alle 10:00 per un intervento perchè impegnata dalle 8:30 in un’altra emergenza legata al servizio di assistenza bus, non è riuscita a parlare perchè non le è stata data la parola. Se avessero avuto il garbo di farla parlare avrebbe aggiornato tutti sulle ultime notizie. Carbone bagnato? Non vedo perchè dovrebbe essere così. Stiamo risolvendo tutti i piccoli problemini organizzativi che si stanno presentando”.